Nedeljni horoskop od 13. do 20. aprila: Mlad Mesec u Ovnu donosi dramatične promene, ovi znaci su na posebnom udaru
Nedeljni horoskop za period od 13. do 20. aprila. Sedmica pred nama donosi brojne promene na sve pripadnike Zodijaka.
OVAN
Posao - Na poslu vas očekuje ubrzan tempo i potreba da brzo reagujete zbog uticaja Marsa u vašem znaku. Mlad Mesec će takođe biti u vašem znaku, pa je dobra sedmica za novi početak.
Ljubav - U ovom periodu ćete impulsivno reagovati na sve što vam se dešava. Partner to neće tolerisati, pa ćete lako ulaziti u rasprave.
Zdravlje - Slabije.
BIK
Posao - Poslovna situacija se stabilizuje i donosi vam osećaj sigurnosti. Ipak, Mars i Saturn u dvanaestom polju ukazuju da imate i tajnih neprijatelja.
Ljubav - Uživate u ljubavi zbog uticaja Venere u vašem znaku. Ukoliko ste slobodni, moguće je da ćete se zaljubiti.
Zdravlje - Psihološki problemi.
BLIZANCI
Posao - Na poslu vas očekuje dosta komunikacije i dogovora, pa je važno da budete jasni i precizni. Ovnovi će vam biti dobra podrška u poslu.
Ljubav - Venera u Biku donosi vam tajnu romansu. Sve više ćete razmišljati o osobi koja je nedostupna.
Zdravlje - Dobro.
RAK
Posao - Mars u Ovnu pojačava pritisak na poslu, tako da ćete sve probleme doživljavati lično. Veoma je bitno što više da se opuštate i ne unosite u poslovne događaje.
Ljubav - U ljubavi tražite sigurnost, ali i partner očekuje više pažnje sa vaše strane. Posao vam je glavna prepreka, tako da će mnogim Rakovima emotivni odnos trpeti zbog posla.
Zdravlje - Lošije.
LAV
Posao - Na poslu dolazi trenutak da se istaknete i pokažete svoje ideje. Mars i Saturn u Ovnu donose vam poslovnu ponudu iz inostranstva.
Ljubav - U ljubavi vas očekuje više strasti i susreta, a slobodni Lavovi će biti u centru pažnje. Mlad Mesec u Ovnu donosi vam priliku za putovanje.
Zdravlje - Odlično.
DEVICA
Posao - Poslovne obaveze se gomilaju, ali vi uspevate da sve držite pod kontrolom. Moguće je da ćete čuti za vest o nasledstvu.
Ljubav - Venera u Biku daje vam mogućnost za daleka putovanja sa partnerom. Slobodne Device imaće susret sa osobom koja nije iz njihovog grada.
Zdravlje - Dobro.
VAGA
Posao - Mars, Saturn i Neptun u Ovnu vas teraju da se pokrenete, ali ćete imati i otvorene konflikte oko toga kako posao treba da se obavlja.
Ljubav - Vage koje su braku prolaziće kroz krizu i biće rasprava, tako da treba da probate da napravite kompromis.
Zdravlje - Lošije.
ŠKORPIJA
Posao - Poslovno ste vrlo odlučni i spremni da napravite važne poteze. Moguća je nova poslovna šansa i dobra saradnja sa Ovnovima.
Ljubav - Imate potrebu otvoreno da razgovarate o ljubavi. Potrebno vam je više pažnje i dokaza od partnera da vas voli.
Zdravlje - Lošije.
STRELAC
Posao - Na poslu vas očekuju promene koje vam mogu doneti napredak. Mars u Ovnu vam prija, tako da vas očekuje povratak energije i prilika za unapređenje karijere.
Ljubav - Imaćete više od jedne prilike za ljubav. Ovnovi i Biki će vam biti privlačni. Mlad Mesec može da vam donese početak nove romanse.
Zdravlje - Poboljšanje.
JARAC
Posao - Porodična situacija vam je najveće opterećenje u ovom periodu. Zbog toga ćete odluke na poslu donositi na osnovu dešavanja u porodici.
Ljubav - Odani ste i verni, ali ujedno i zabrinuti. Dešavanja u okviru porodice vas opterećuju, pa niste sposobni da se opustite.
Zdravlje - Lošije.
VODOLIJA
Posao - Na poslu dolaze nove ideje i prilike za inovacije. Budite spremni da izađete iz rutine. Očekuju vas dobre vesti.
Ljubav - U ljubavi vas očekuju nepredvidive situacije koje mogu doneti uzbuđenje, ali i dileme. Pojačana komunikacija i flert preko poruka.
Zdravlje - Odlično.
RIBE
Posao - Naglašeno drugo polje finansija donosi vam odličnu nedelju za zaradu novca. Moguće je da čujete za bolje plaćenu poslovnu mogućnost.
Ljubav - U ljubavi dolazi do romantičnih trenutaka i dubljeg povezivanja sa partnerom. Probajte više da se fokusirate na emocije, a manje na posao i novac.
Zdravlje - Bolje.
(Kurir.rs/Informer)