Nedeljni horoskop za period od 13. do 20. aprila. Sedmica pred nama donosi brojne promene na sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

Posao - Na poslu vas očekuje ubrzan tempo i potreba da brzo reagujete zbog uticaja Marsa u vašem znaku. Mlad Mesec će takođe biti u vašem znaku, pa je dobra sedmica za novi početak.

Ljubav - U ovom periodu ćete impulsivno reagovati na sve što vam se dešava. Partner to neće tolerisati, pa ćete lako ulaziti u rasprave.

Zdravlje - Slabije.

BIK

Posao - Poslovna situacija se stabilizuje i donosi vam osećaj sigurnosti. Ipak, Mars i Saturn u dvanaestom polju ukazuju da imate i tajnih neprijatelja.

Ljubav - Uživate u ljubavi zbog uticaja Venere u vašem znaku. Ukoliko ste slobodni, moguće je da ćete se zaljubiti.

Zdravlje - Psihološki problemi.

BLIZANCI

Posao - Na poslu vas očekuje dosta komunikacije i dogovora, pa je važno da budete jasni i precizni. Ovnovi će vam biti dobra podrška u poslu.

Ljubav - Venera u Biku donosi vam tajnu romansu. Sve više ćete razmišljati o osobi koja je nedostupna.

Zdravlje - Dobro.

RAK

Posao - Mars u Ovnu pojačava pritisak na poslu, tako da ćete sve probleme doživljavati lično. Veoma je bitno što više da se opuštate i ne unosite u poslovne događaje.

Ljubav - U ljubavi tražite sigurnost, ali i partner očekuje više pažnje sa vaše strane. Posao vam je glavna prepreka, tako da će mnogim Rakovima emotivni odnos trpeti zbog posla.

Zdravlje - Lošije.

LAV

Posao - Na poslu dolazi trenutak da se istaknete i pokažete svoje ideje. Mars i Saturn u Ovnu donose vam poslovnu ponudu iz inostranstva.

Ljubav - U ljubavi vas očekuje više strasti i susreta, a slobodni Lavovi će biti u centru pažnje. Mlad Mesec u Ovnu donosi vam priliku za putovanje.

Zdravlje - Odlično.

DEVICA

Posao - Poslovne obaveze se gomilaju, ali vi uspevate da sve držite pod kontrolom. Moguće je da ćete čuti za vest o nasledstvu.

Ljubav - Venera u Biku daje vam mogućnost za daleka putovanja sa partnerom. Slobodne Device imaće susret sa osobom koja nije iz njihovog grada.

Zdravlje - Dobro.

VAGA

Posao - Mars, Saturn i Neptun u Ovnu vas teraju da se pokrenete, ali ćete imati i otvorene konflikte oko toga kako posao treba da se obavlja.

Ljubav - Vage koje su braku prolaziće kroz krizu i biće rasprava, tako da treba da probate da napravite kompromis.

Zdravlje - Lošije.

ŠKORPIJA

Posao - Poslovno ste vrlo odlučni i spremni da napravite važne poteze. Moguća je nova poslovna šansa i dobra saradnja sa Ovnovima.

Ljubav - Imate potrebu otvoreno da razgovarate o ljubavi. Potrebno vam je više pažnje i dokaza od partnera da vas voli.

Zdravlje - Lošije.

STRELAC

Posao - Na poslu vas očekuju promene koje vam mogu doneti napredak. Mars u Ovnu vam prija, tako da vas očekuje povratak energije i prilika za unapređenje karijere.

Ljubav - Imaćete više od jedne prilike za ljubav. Ovnovi i Biki će vam biti privlačni. Mlad Mesec može da vam donese početak nove romanse.

Zdravlje - Poboljšanje.

JARAC

Posao - Porodična situacija vam je najveće opterećenje u ovom periodu. Zbog toga ćete odluke na poslu donositi na osnovu dešavanja u porodici.

Ljubav - Odani ste i verni, ali ujedno i zabrinuti. Dešavanja u okviru porodice vas opterećuju, pa niste sposobni da se opustite.

Zdravlje - Lošije.

VODOLIJA

Posao - Na poslu dolaze nove ideje i prilike za inovacije. Budite spremni da izađete iz rutine. Očekuju vas dobre vesti.

Ljubav - U ljubavi vas očekuju nepredvidive situacije koje mogu doneti uzbuđenje, ali i dileme. Pojačana komunikacija i flert preko poruka.

Zdravlje - Odlično.

RIBE

Posao - Naglašeno drugo polje finansija donosi vam odličnu nedelju za zaradu novca. Moguće je da čujete za bolje plaćenu poslovnu mogućnost.

Ljubav - U ljubavi dolazi do romantičnih trenutaka i dubljeg povezivanja sa partnerom. Probajte više da se fokusirate na emocije, a manje na posao i novac.

Zdravlje - Bolje.

(Kurir.rs/Informer)