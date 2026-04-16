da li ste znali

Slušaj vest

Mnoge korisnike veš mašina iritira duga melodija koja se oglasi kada se ciklus pranja završi, a mnogi je doživljavaju kao potpuno suvišnu. Ipak, iza tog zvučnog signala ne stoji slučajnost, već drugačiji pristup dizajnu kućnih aparata, posebno kod pojedinih azijskih proizvođača. Samsung je, na primer, ranije naveo da je ideja bila da se umesto grubih i industrijskih upozorenja koristi prijatniji zvuk, kako bi se kućni ambijent doživeo kao udobniji i smireniji prostor.

Melodija umesto klasičnog pištanja

Kako nestanu čarape u mašini za pranje veša? Foto: Shutterstock

Dok su nekada aparati uglavnom koristili kratke i oštre zvučne signale, kod nekih modernih modela pojavile su se cele kratke melodije koje označavaju da je posao završen. Ovakav pristup posebno je prepoznatljiv kod brendova kao što su Samsung i LG, a na internetu se često povezuje sa azijskom tradicijom da i kućni uređaji komuniciraju na „mekši“ i prijatniji način. Samsung je u objašnjenju za svoj poznati završni zvuk naveo da je cilj bio da se aparat prirodnije uklopi u svakodnevni život korisnika.

Zašto nekim korisnicima taj zvuk zapravo odgovara

Iako mnogima ide na živce, završna melodija za neke korisnike ima praktičnu svrhu. Ona služi kao podsetnik da veš treba izvaditi na vreme, kako se odeća ne bi nepotrebno gužvala u bubnju. Upravo zbog toga se na forumima i društvenim mrežama često vodi rasprava da li je reč o korisnoj funkciji ili samo o nepotrebnom dodatku. To posebno zavisi od navika korisnika i od toga da li im aparat stoji blizu prostorija u kojima borave.

Dobra vest za sve kojima melodija smeta

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Za one kojima završni zvuk smeta, postoji jednostavno rešenje. Samsung u svojim zvaničnim uputstvima navodi da se na mnogim modelima može isključiti opcija za melodiju i alarm na kraju ciklusa,dok LG takođe nudi mogućnost gašenja ili promene signalnog zvuka, najčešće držanjem određenog tastera nekoliko sekundi. Tačna procedura zavisi od modela uređaja.

Kako da proverite da li vaš model podržava gašenje zvuka

Kod Samsung uređaja zvuk se na pojedinim modelima gasi preko opcije Sounds on/off, dok kompanija u zvaničnoj podršci napominje da ta funkcija nije dostupna baš na svim mašinama. LG, sa druge strane, za različite modele navodi komande poput držanja dugmeta Signal, Extra Rinse ili druge označene funkcije tokom tri sekunde. Zbog toga je najbolje proveriti uputstvo baš za svoj model pre nego što pokušate da isključite melodiju.

