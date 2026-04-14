Dnevni horoskop za 14. april. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog utorka.

OVAN

Najbolje bi bilo da pustite da vaši saradnici sami pokažu svoje pravo lice. Moguće je da vam se ponavljaju greške koje ste ranije pravili prema voljenoj osobi i da veza ulazi u kriznu fazu. Ukočenost vrata.

BIK

Možete očekivati uspeh na poslovnom planu. Pred vama je period u kom ćete biti zadovoljni. Potrebno je da napravite kompromis u kontaktu s voljenom osobom. Mogući su pad energije i hronični umor.

BLIZANCI

Nemate dovoljno strpljenja kad je u pitanju rešavanje poslovnih problema, pa pravite nove greške. Pokušajte da razgovarate s voljenom osobom, koja pokazuje da nije baš zadovoljna vašim odnosom. Osetljiv urinarni trakt.

RAK

Možete očekivati da ćete uspeti da rešite poslovne probleme koji vas muče već neko vreme. Uživate u romantičnoj atmosferi s partnerom. Uskoro ćete praviti važne planove o zajednici. Hormonalne smetnje su naglašene.

LAV

Dolazite do mogućnosti da na poslovnom polju pokažete sve svoje sposobnosti i da se na neki način dokažete. S voljenom osobom se lepo slažete. Ako ste slobodni, možete očekivati prolazan flert. Potrebna vam je fizička aktivnost.

DEVICA

Mogući su neočekivani troškovi, ali uz pravu organizaciju možete se nadati pozitivnom rešavanju problema. Niste zadovoljni svojom ljubavnom vezom i često razmišljate o raskidu. Problemi sa urogenitalnim traktom.

VAGA

Bićete zadovoljni okolnostima na polju posla. Sve vam ide u prilog. Rešili ste da uđete u ozbiljnu emotivnu vezu. Spremni ste da se voljenoj osobi ovaj put maksimalno posvetite. Nervozni ste.

ŠKORPIJA

Niste uspeli da ispunite obećanja data poslovnim saradnicima, pa su moguće posledice zbog toga. Bez većih promena na polju ljubavi. Očekuje vas faza u kojoj ćete se pomalo dosađivati. Povedite računa o holesterolu.

STRELAC

Na poslovnom planu ne bi trebalo da imate problema niti briga. Sve ide onako kako ste planirali. Dopada vam se osoba s kojom ste počeli da se viđate, imate utisak da predstavlja sve ono što želite. Moguće respiratorne infekcije.

JARAC

Očekujte priliku da se zaposlite na radnom mestu na kom možete ostati duže vreme. Očekuje vas poznanstvo koje će vam biti prilično važno u budućnosti. Problemi s varenjem.

VODOLIJA

Imaćete priliku da pokrenete nov posao sa svojim saradnicima i prijateljima. Dopada vam se osoba s kojom trenutno imate neki vid prijateljskog odnosa. Očekuje vas pad imuniteta.

RIBE

Ovo je period koji je povoljan za posao. Uspećete da rešite probleme odranije. Možete očekivati novo poznanstvo. Ipak, nešto u vezi s tom osobom će vam na početku ulivati nesigurnost. Izbegavajte alkohol.