Drvena staza na planini Huašan u Kini širom sveta je poznata kao jedna od najopasnijih i najuzbudljivijih planinarskih staza na planeti.

Često je nazivaju „Staza u oblacima“ ili „Put po daskama na nebu“. Ovu usku stazu čine drvene daske položene na grede koje su ukopane direktno u vertikalnu stenu. Ispod vas se nalazi provalija duboka preko 300 metara.

Most su sagradili taoistički monasi pre više od 700 godina kako bi stigli do mesta za meditaciju u planinama. Danas ova staza služi kao prava turistička atrakcija za one najhrabrije.

Planina Hua nalazi se u blizini grada Huajin u provinciji Šansi, oko 120 kilometara istočno od Sijana. Ona predstavlja „Zapadnu planinu“ među Pet velikih planina Kine i ima dugu istoriju religijskog značaja. Prvobitno je klasifikovana kao planina sa tri vrha, dok se u moderno doba smatra da ima pet glavnih vrhova, od kojih je najviši Južni vrh sa 2.154,9 metara.

Foto: Travel with Fawn/youtube

Planina Hua se naziva i Huašan (što je njen bukvalni naziv), a nosi i nadimak „Najstrmija planina pod nebom“.

Planina Hua se nalazi blizu jugoistočnog ugla basena Žute reke, južno od doline reke Vej, na istočnom kraju planina Ćin (Qin) u južnom Šansiju. Deo je venca Ćinling koji deli ne samo severni i južni Šansi, već i celu Kinu.