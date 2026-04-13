Drvena staza na planini Huašan u Kini širom sveta je poznata kao jedna od najopasnijih i najuzbudljivijih planinarskih staza na planeti.

Često je nazivaju „Staza u oblacima“ ili „Put po daskama na nebu“. Ovu usku stazu čine drvene daske položene na grede koje su ukopane direktno u vertikalnu stenu. Ispod vas se nalazi provalija duboka preko 300 metara.

Most su sagradili taoistički monasi pre više od 700 godina kako bi stigli do mesta za meditaciju u planinama. Danas ova staza služi kao prava turistička atrakcija za one najhrabrije.

Planina Hua nalazi se u blizini grada Huajin u provinciji Šansi, oko 120 kilometara istočno od Sijana. Ona predstavlja „Zapadnu planinu“ među Pet velikih planina Kine i ima dugu istoriju religijskog značaja. Prvobitno je klasifikovana kao planina sa tri vrha, dok se u moderno doba smatra da ima pet glavnih vrhova, od kojih je najviši Južni vrh sa 2.154,9 metara.

Planina Hua se naziva i Huašan (što je njen bukvalni naziv), a nosi i nadimak „Najstrmija planina pod nebom“.

Planina Hua se nalazi blizu jugoistočnog ugla basena Žute reke, južno od doline reke Vej, na istočnom kraju planina Ćin (Qin) u južnom Šansiju. Deo je venca Ćinling koji deli ne samo severni i južni Šansi, već i celu Kinu.

Ne propustiteŽivotSlovenac živi sam na 2.530 metara nadmorske visine: Ponekad vidi planinare, a ovako izglead njegov dom u oblacima
Planinski bivak na Zapadnoj triglavskoj visoravni u Sloveniji na 2.530 metara nadmorske visine (6).PNG
ZanimljivostiARHEOLOZI TRAŽE NOJEVU BARKU NA OVOJ PLANINI! Istraživanje traje 2 GODINE, a evo šta su našli: Sigurni su da je tamo bilo života
ararat0368620567.jpg
Ludi svetALIGATOR IZLETEO NA STAZU ZA TRČANJE! Džoger umalo da mu uleti u čeljusti! (VIDEO)
v_screenshot-1_15535156422.jpg
Ludi svetBUDI JEZU I STRAH U ČOVEKU! Ovo je najopasnija staza na svetu, a tek kad vidite provaliju ispod nje (VIDEO)
v_screenshot-1_15810881181.jpg

Planina Jelica dobija ekološku stazu i kandidaturu za zaštićeno područje: Spoj netaknute prirode, tradicije i arheologije Izvor: Kurir televizija