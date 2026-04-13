Skrivena kamera snimila je jaguara visoko u planinskom lancu Sierra del Merendón u Hondurasu, što je prvi put u poslednjih deset godina da je ova velika mačka tamo uočena.

Na snimcima koji su podeljeni sa CNN-om vidi se usamljeni mužjak, poznat kao „oblačasti jaguar“, primećen 6. februara na visini od oko 2.200 metara. Ovo otkriće smatra se pozitivnim signalom za napore Hondurasa u ekološkom oporavku.

Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), jaguari su u Americi izgubili 49% svog istorijskog staništa. Dok najveća populacija živi u Amazoniji, sve ostale su klasifikovane kao ugrožene. U Hondurasu su jaguari zaštićena vrsta, ali se i dalje suočavaju sa velikim izazovima.

Krčenje šuma i krivolov kao najveće pretnje

„Krčenje šuma i krivolov predstavljaju najveće pretnje, a mi radimo na rešavanju oba problema“, izjavio je Franklin Castañeda, direktor organizacije Panthera za Honduras.

Između 2001. and 2024. godine, Honduras je izgubio 1,5 miliona hektara šumskog pokrova (19% ukupne površine).

Vlada se obavezala da zaustavi krčenje šuma do kraja decenije i obnovi 1,3 miliona hektara, angažujući 8.000 vojnika za sprečavanje ilegalne seče.

Krivolov na životinje kojima se jaguar hrani (jeleni, iguane) dodatno otežava opstanak ove mačke.

Izuzetno retki „oblačasti jaguari“

Većina jaguara živi na nadmorskim visinama ispod 1.000 metara, zbog čega su ovi planinski primerci izuzetno retki. Do sada su u Hondurasu zabeležena samo tri viđenja na velikim visinama, a poslednje je bilo 2016. godine.

„Nije jasno da li se radi o novom ponašanju ili nečemu što je ranije ostalo neotkriveno zbog nepristupačnosti visokih planinskih područja“, pojasnila je dr Allison Devlin iz organizacije Pantera.

Povezanost je ključna za opstanak

Jaguari su stalno u pokretu; u jednoj noći mogu preći 10 kilometara, a zabeleženi su pojedinci koji su putovali čak 400 kilometara. Veruje se da se ovaj mladi mužjak kretao kroz koridor Merendón (između Hondurasa i Gvatemale) u potrazi za ženkama.

Ovo viđenje dokazuje da je zaštita staništa na svim nadmorskim visinama neophodna za očuvanje prilagodljivih vrsta. Koridor Merendón deo je šire mreže nazvane Inicijativa za koridor jaguara, koja se proteže od Meksika sve do Argentine.

