Običaji na treći dan Uskrsa: Danas nikako ne treba da radite ove stvari, veruje se da ćete navući bedu u kuću
Drugi dan u Svetloj nedelji je utorak, koji se smatra najsrećnijim utorkom u celoj godini. Evo koji običaji i verovanja se vezuju za njega.
Jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika se slavi tri dana. Sedmica nakon Vaskrsa se naziva još Vodena ili Svetla i traje do Tomine nedelje.
Svaki dan ima svoje značenje, a za Vaskršnji, Vodeni ili Svetli utorak se vezuju brojni običaji.
Budući da je utorak treći dan Uskrsa, i dalje je sve podređeno proslavi hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima. Službe su iste kao i prethodna dva dana.
Na ovaj dan posećuju se familija, rodbina, kumovi, goste se i vesele pa se najverovatnije zbog toga ovaj utorak smatra i najboljim u godini. Nekada su se na ovaj dan momci ženili jer je to bilo vreme blagostanja u svakom domu.
Veruje se da na ovaj dan ne valja prati, šiti, krpiti niti išta ukrašavati na muškoj odeći, pogotovo budućih vojnika.
Prema verovanju, sve što se na ovaj dan započne biće uspešno, dete rođeno tog dana biće dugovečno i blagosloveno. Veruje se da je dobro tog dana krenuti na put i da će put biti uspešan, bez prepreka i sa lepim ishodom. Ovaj utorak se smatra najsrećnijim u godini.
Prema predanju, u nedelju pre zore, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva, Salomija i neke druge žene pošle su sa spremljenim mirom na Hristov grob.
Veliki kamen kojim je Hristov grob bio zatvoren bio je odvaljen, a grob prazan. Na kamenu je sedeo anđeo Gospodnji, sa licem kao munja i odelom belim kao sneg.
Stražari vojnici bili su ukočeni od straha, a onda im se obratio anđeo: "Ne bojte se, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde jer ustade, kao što je kazao… Idite brže i kažite učenicima Njegovim da je vaskrsao”.
Žene i zbunjeni vojnici-stražari su odmah otrčali u grad da obaveste jevrejske glavare o onom što su videli, a narod se jako obradovao.
Zbog toga je jedina stvar koju u ova tri dana vernici moraju da poštuju, to je da dele radost sa bližnjima.
Narodno verovanje kaže da oni koji se ogluše o ovo jednostavno “pravilo” prkose Bogu i Hristosu i neće im ići u životu “kako treba”.
