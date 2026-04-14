Prenosi sportskih događaja ili koncerata ponekad zabeleže trenutke iz publike koji gotovo odmah postanu kultni i viralni. Čuvena afera oženjenog direktora i njegove koleginice ljubavnice koji su uhvaćeni na koncertu Coldplaya se još pošteno nije ni "ohladila", a već imamo nove internet zvezde s tribina.

Ovoga puta internetom kruži novi snimak - i to s NBA utakmice.

Foto: Printscreen/ X

Snimak koji je postao viralan

Isečak prikazuje muškarca koji neprestano govori dok njegova devojka deluje potpuno nezainteresovano, gotovo kao da joj je pozlilo. U jednom trenutku, ona se trgne, pogleda prema semaforu na kom su se pojavili i upita ga: "To si ti… o čemu, dođavola, pričaš?"

Upravo taj trenutak bio je dovoljan da video u rekordnom roku preplavi društvene mreže.

Duhovite reakcije gledalaca

Korisnici interneta nisu propustili priliku za šale. Jedna osoba je snimak nazvala "najromantičnijim videom koji je ikada videla", dok je druga napisala da "žudi" za upravo takvom vrstom komunikacije u vezi.

Komentari su se nizali jedan za drugim: "Ne znam hoće li ići kući sam, ali definitivno će spavati sam", "S ovom devojkom se ne treba zezati", "Obožavam njenu energiju", "Ona jednostavno ne želi da sluša njegov monolog", prenosi Index.hr.

Oglasila se i devojka sa snimka

Ubrzo se javila i sama akterka snimka kako bi razjasnila situaciju i smirila nagađanja. "Plačem od smeha. Volim svog dečka. Mi samo tako razgovaramo", napisala je.

Otkrila je i o čemu su zapravo raspravljali - tvrdila je da je reč bila o praktičnim veštinama koje pruža obrazovanje u području slobodnih umetnosti, premda nije jasno da li je to napisala ozbiljno ili u šali.

