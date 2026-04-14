Uran, planeta iznenađenja, potresa, pobune i velikih promena, ulazi u znak Blizanaca 26. aprila 2026, prvi put posle više od osam decenija i započinje potpuno novu fazu koja će trajati do 2033. godine.

To je planeta koja ruši stare sisteme, obara pravila i donosi ono što niko ne očekuje, dok su Blizanci znak komunikacije, informacija, medija, interneta, učenja, kretanja i svakodnevnih odluka.

Šta Uran u Blizancima donosi svim znacima horoskopa?

OVAN

Za vas počinje period ubrzanog razmišljanja, promena u načinu komunikacije i odluka koje dolaze iznenada, ali vas guraju napred. Bićete u situacijama u kojima brzo učite, govorite direktno i reagujete odmah, što može da donese velike mogućnosti, ali i sukobe ako ne birate pažljivo reči.

Savet: Naučite da se zaustavite na trenutak pre nego što reagujete. Brzina je vaša prednost, ali i moguća zamka.

BIK

Iako se Uran udaljava iz vašeg znaka, njegov uticaj i dalje ostavlja trag, posebno u finansijama i vrednostima. Sada ulazite u fazu u kojoj treba da redefinišete odnos prema novcu, sigurnosti i onome što zaista smatrate stabilnim.

Savet: Ne povezujte sigurnost samo sa materijalnom stranom. Prilagođavanje će vam doneti više stabilnosti nego kontrola.

BLIZANCI

Ovo je vaš trenutak. Uran u vašem znaku pokreće ličnu revoluciju. Menjate identitet, način razmišljanja, stil života, pa čak i način na koji vas drugi vide. Biće iznenadnih odluka, naglih zaokreta i potrebe da se oslobodite svega što vas koči.

Savet: Ne opirite se promenama. Upravo kroz njih dolazite do svoje prave suštine.

RAK

Za vas ovaj period deluje tiho, ali duboko. Aktivira unutrašnje procese, stare strahove i neizgovorene misli, koje sada izlaze na površinu da bi bile razrešene.

Savet: Obratite pažnju na intuiciju. Ona će biti vaš najjači vodič.

LAV

Vaš društveni život se menja, kao i ljudi koji vas okružuju. Ulazite u fazu novih poznanstava, neočekivanih saradnji i ideja koje vam dolaze preko drugih.

Savet: Budite otvoreni za nove krugove ljudi. Neko koga tek upoznajete, može da vam promeni životni pravac.

DEVICA

Za vas ovo nije lak period. Uran vas gura da menjate karijeru, pravac ili način na koji gradite uspeh, često bez jasnog plana. To može da izazove stres, ali i da otvori vrata ka nečemu o čemu niste ni razmišljali.

Savet: Ne pokušavajte da kontrolišete sve. Ponekad je upravo nesigurnost put do pravog izbora.

VAGA

Pred vama se otvaraju potpuno novi horizonti kroz putovanja, učenje ili promenu pogleda na svet. Ono što ste nekada smatrali sigurnim, sada se dovodi u pitanje.

Savet: Izađite iz rutine. Upravo tamo vas čekaju najveće mogućnosti.

ŠKORPIJA

Ulazite u period dubokih unutrašnjih promena, posebno u odnosima, poverenju i emotivnim vezama. Sve što je površno, više neće trajati.

Savet: Budite iskreni prema sebi. Promena počinje iznutra.

STRELAC

Vaši odnosi prolaze kroz iskušenja. Partnerstva, bilo ljubavna ili poslovna, ulaze u fazu promena koje mogu da budu iznenadne i intenzivne. Neki odnosi se završavaju, drugi počinju neočekivano.

Savet: Ne držite se za ono što više ne funkcioniše. Prostor koji oslobodite, ispuniće se nečim boljim.

JARAC

Vaša svakodnevica, posao i rutine se menjaju. Ono što vam je nekada davalo sigurnost, sada deluje ograničavajuće, pa ćete tražiti nove načine funkcionisanja.

Savet: Unesite više fleksibilnosti u svoj život. Okrutnost će vas usporiti.

VODOLIJA

Ovo je jedan od najboljih perioda za vas. Kreativnost, ideje, ljubav i lični izraz izlaze u prvi plan. Bićete inspirisani, drugačiji i spremni na rizik.

Savet: Iskoristite talas inspiracije. Sada je vreme da pokažete ko ste.

RIBE

Pred vama su promene u domu, porodici i osećaju sigurnosti. Možda ćete menjati prostor, odnose ili način na koji doživljavate svoj temelj.

Savet: Gradite sigurnost iznutra. Tada će spoljašnje promene biti mnogo lakše.

