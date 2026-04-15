Deluje kao da se u Office programima kompanije Microsoftveć godinama ništa bitno ne menja – ali iskreno, to i nije loše. Kada smo naviknuti na isti izgled i raspored, radimo brže i bez razmišljanja.

Ipak, Microsoft Word i dalje krije neke trikove koje mnogi ne znaju. Jedan od njih je i vrlo korisna prečica na tastaturi koja može da uštedi dosta vremena i nerviranja.

Svi znaju za Ctrl + C (kopiranje) i Ctrl + V (lepljenje). Problem je što se tada, osim teksta, prenosi i kompletno formatiranje – font, veličina slova, boja… A to često ume da pokvari izgled dokumenta.

Do sada je rešenje bilo da posle lepljenja klikneš desni klik i izabereš „Zalepi samo tekst“ ili „Spoji formatiranje“. Radi posao, ali realno – oduzima vreme.

Foto: Shutterstock

E sad dobra vest – postoji mnogo lakši način.

Umesto običnog lepljenja, samo pritisnite Ctrl + Shift + V i ubaciće se čist tekst, bez ikakvog formatiranja. Bez dodatnih klikova, bez cimanja – odmah kako treba.

Ova opcija postoji još od marta 2023, ali dosta ljudi i dalje nema pojma za nju. U međuvremenu su neke stare prečice promenjene, pa to može malo da zbuni.

Ukratko: ako hoćete da radite brže i bez nerviranja – zapamtite Ctrl + Shift + V. Jednom kad krenete da je koristite, nema nazad.

