Dnevni horoskop za 15. april. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog utorka.

OVAN

Biće raznih poslovnih promena danas, ali uspećete da sve ispratite na pozitivan način. Jedna nova osoba se pojavljuje u vašem životu, a vi osećate da bi trebalo da joj date malo veći značaj. Puni ste energije.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

BIK

Potrebno vam je neko vreme da donesete odluku o svojoj poslovnoj budućnosti. Niste zadovoljni vezom ili brakom i smatrate da su vam potrebne promene. Ne osećate se voljeno. Mogući problemi sa snom.

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

BLIZANCI

Možete se nadati pozitivnim preokretima kad je u pitanju posao. Očekuje vas zanimljiva komunikacija sa simpatijom. Uskoro ćete imati šansu da se bolje upoznate. Problemi sa cirkulacijom su mogući.

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

RAK

Na polju posla ćete imati neke manje probleme. Potrudite se da se više posvetite obavezama. Očekuje vas period u kojem ćete imati emotivne dileme i probleme u odnosu s partnerom. Čuvajte se prehlade.

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

LAV

Moguće je da razmišljate o tome kako bi trebalo da organizujete svoj posao dugoročno. Danas ste veoma emotivni i pomalo razdražljivi, pa možete biti skloni nesuglasicama. Problemi sa štitnom žlezdom.

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

DEVICA

Niste dovoljno koncentrisani na posao i nije vam lako da se fokusirate na zadatke. Očekuje vas težak dan. Ako vas je partner na neki način povredio, sada nemate snage da mu to oprostite. Moguća je vrtoglavica.

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

VAGA

Imate mnogo ambicija i želite da se maksimalno posvetite poslu kako biste sve mogli da realizujete. Dopada vam se osoba koja pokazuje da je spremna da vam se posveti više od vašeg bivšeg partnera. Prilično ste umorni.

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

ŠKORPIJA

Pred vama je povoljan dan za posao u kojem možete da ostvarite dosta korisnih i važnih promena. Bivša ljubav pokušava da se vrati u vaš život, ali vi ne pokazujete interesovanje za to. Prijala bi vam masaža.

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

STRELAC

Mogući su manji nesporazumi na poslovnom polju. Sa saradnicima vas očekuju nesuglasice u narednom periodu. Dopada vam se osoba koja je na neki način povezana sa inostranstvom. Posetite stomatologa.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

JARAC

Moguće je da nećete uspeti da ostvarite sve planove koje imate. Današnji dan donosi neke manje poslovne kočnice. Niste zadovoljni samoćom i želite promene na polju ljubavi. Smanjite unos masne hrane.

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

VODOLIJA

Pred vama je povoljan period da osmislite svoju poslovnu strategiju. Očekuje vas prilika da menjate neke stvari. Imate problema s voljenom osobom, koja nije raspoložena za kompromise. Podložni ste problemima sa zdravljem.

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

RIBE

Vreme je da se pozabavite svojim poslom malo ozbiljnije. Ovo je trenutak u kojem treba da preuzmete odgovornost. Odnos s voljenom osobom bi mogao da bude poljuljan zbog neke vrste mešanja sa strane. Problemi s bubrezima.

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ne propustiteZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
stara kuća u sirogojnu
ZanimljivostiKalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine: Zašto ga se svi plaše? Evo kada da se spremite na haos i ne pravite velike planove
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki ljubavni horoskop za 2026. godinu: Oni će doživeti najstrastveniju vezu u poslednjih 10 godina, a evo koga čekaju razočaranja i raskid
ljubavni horoskop
ZanimljivostiVeliki majanski horoskop za 2026. godinu: Saznajte kom znaku pripadate, neke čeka veliki uspeh, a evo ko će pronaći srodnu dušu
Majanski horoskop

Bonus video: 

OVI HOROSKOPSKI ZNACI TREBA DA SE PAZE TOKOM MARTA - Astrpološkinja napominje da je ovaj period veoma važan za ličnu karijeru i dalje odluke  Izvor: Kurir televizija