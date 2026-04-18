Kada je Eliot Kolman rešio da napravi transformaciju, usledila je lavina reakcija. Skratio je dugu kosu i obrijao bradu, a hiljade korisnika mole ga u komentarima i porukama da ponovo pusti kosu i vrati prepoznatljivu bradu. Ipak, 41-godišnji trkač i pevač iz Bruklina ostao je potpuno miran. Takve reakcije je, kaže, očekivao.

"Od tipa koji izgleda kao metalac iz osamdesetih pretvorio sam se u nekog ko radi u kancelariji, kao računovođa", ističe.

Foto: Printscreen/Instagram/ ElliotColeman

Transformacija koja se širi internetom

Kolman objašnjava da je odluku da se ošiša doneo početkom godine, dok se pripremao za trku. Zimski uslovi u Njujorku, kapa, znoj i duga kosa koja mu je stalno smetala, jednostavno su ga umorili. Zato je seo u stolicu frizera, snimio ceo proces i objavio video na TikTok-u. U prvom delu snimka vidi se njegova duga kosa do ramena, a zatim kadar prelazi na potpuno novi izgled - sa kratkom frizurom i licem bez trunke brade.

"Jutro kada sam odlučio da sve skinem. Uvek sve ponovo izraste", napisao je u opisu videa.

Objava je "eksplodirala" na mrežama. Video je ubrzo sakupio oko dva miliona pregleda, više od 100.000 lajkova i more komentara u kojima su ljudi izražavali nevericu. Mnogi su ga otvoreno nagovarali da se vrati na staro. Kolmana to, međutim, nije zateklo nespremnog.

"Nije me iznenadilo, jer nisam samo skratio kosu, već sam skinuo i ogromnu bradu koju sam puštao oko četiri meseca. To je prilično drastična promena", objašnjava on.

"Da sam je samo malo skratio, mislim da ne bi bilo velikog interesa. Ovako, od lika koji izgleda kao metalac iz osamdesetih, odjednom delujem kao tipičan računovođa", kaže uz osmeh i dodaje da se i njegovi prijatelji dobro zabavljaju na račun te promene, a komentari na mrežama su mu, kako kaže, uglavnom duhoviti i zabavni.

Na kraju priznaje da je i sam "slab na dugu kosu".

"Iskreno, i meni je draže kada mi je kosa duža. Vratiće se na onu dužinu negde oko 2029. godine", našalio se Kolman.

VIDEO: Transformacija muškarca: