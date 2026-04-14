Četvoro astronauta misije Artemis II vratilo se prošlog petka na Zemlju nakon uspešnog obilaska Meseca, ali poseban doček priređen astronautkinji Kristini Kok privukao je najviše pažnje. Dirljiv snimak njenog ponovnog susreta sa psom postao je viralni hit i za samo nekoliko dana prikupio više od milion pregleda.

Na snimku koji je Kok objavila vidi se kako njen pas, kuja Sejdi, nestrpljivo grebe po vratima, kao da oseća da joj se vlasnica vraća kući. U trenutku kada se vrata otvaraju, Kok odmah klekne na pod i doziva je. Presrećna Sejdi počinje da juri ukrug, ne mogavši da se smiri od uzbuđenja, da bi na kraju zgrabila igračku. Drugi snimak prikazuje ih kako se zajedno igraju i trče za talasima na plaži.

Emotivne reakcije

Snimak je izazvao brojne emotivne reakcije. „U istoj nedelji kružiti oko Meseca i trčati po plaži je neverovatno, oduševljena sam“, napisala je jedna korisnica.

„Otputuješ sve do Meseca, vidiš Zemlju kao sićušnu tačku, a onda se vratiš i na plaži si sa svojim psom. To je ogromna zahvalnost za život“, prokomentarisao je drugi korisnik.

„Plakala sam na toliko snimaka vezanih za ovu misiju, ali nekako me ova, na kojoj se vraćate kući svom psu, najviše rasplakala“, stoji u jednom od komentara.

Podsetimo, posada svemirske letelice Orion, koju uz Kok čine i Rid Vajzmen, Viktor Glover i Džeremi Hansen, bezbedno je sletela u Tihi okean kod obale San Dijega u Kaliforniji 10. aprila.

(Kurir.rs/ Index)

