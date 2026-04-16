Postoje mesta na Jadranu koja vas osvoje na prvi pogled, a jedno od njih bez sumnje je plaža Sakarun, koja se nalazi na Dugom otoku, u Zadarskom arhipelagu u Hrvatskoj.

Njena gotovo nestvarna kombinacija tirkiznog mora, svetlog peska i mirisne borove šume razlog je zašto je mnogi bez razmišljanja upoređuju sa egzotičnim destinacijama poput Kariba. Ipak, ono što je posebno fascinantno, jeste činjenica da se ovaj prizor ne nalazi na drugom kraju sveta, već na hrvatskoj obali.

Sakarun plaža je duga oko 300 metara i poznata je po izuzetno plitkom moru koje se proteže daleko od obale. Upravo zbog toga idealna je za porodice sa decom, ali i za sve koji vole bezbrižno da uživaju u toplom plićaku. More je ovde gotovo uvek mirno, a boje prelaze iz svetloplave u duboku tirkiznu nijansu.

Dugi otok Foto: Ivan Coric / Alamy / Profimedia

Mesto na kojem priroda diktira tempo

Ono što dodatno podiže utisak ove plaže jeste njen prirodni ambijent. Naime, okružena je prelepim borovima koji pružaju hlad tokom vrućih letnjih dana. Zvuk cvrčaka, lagani povetarac i pogled na otvoreno more na ovom mestu zaista stvaraju atmosferu potpune opuštenosti zbog koje mnogi na plaži ostaju satima ili se vraćaju iz godine u godinu.

Njenu lepotu prepoznali su i svetski mediji, pa se često nalazi na listama najlepših plaža Evrope i sveta. Primera radi, "Forbs" ju je uvrstio na listu deset najlepših plaža na svetu, a u svom članku posebno je istakao kristalno čisto more i netaknuto okruženje koje je čini jednim od najposebnijih mesta na Jadranu.

Sakarun plaža, Hrvatska Foto: xbrchx, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ostrvo koje krije mnogo više od jedne savršene plaže

Iako je Sakarun mnogima prvi razlog dolaska, Dugi otok nudi mnogo više od jedne spektakularne plaže. Reč je o jednom od najposebnijih ostrva zadarskog arhipelaga, poznatom po svojoj divljoj prirodi, autentičnim mestima i opuštenoj atmosferi koja se teško pronalazi na popularnijim destinacijama.

Jedna od najimpresivnijih prirodnih atrakcija svakako je Park prirode Telašćica, područje koje oduzima dah svojim strmim liticama koje se dramatično uzdižu iznad mora. Ove stene, među najvišima na Jadranu, često su motiv fotografija koje obilaze svet, a pogled sa njihovog ruba ostavlja bez reči.

Sakarun plaža, Hrvatska Foto: Ivan Coric / Alamy / Profimedia

Od autentičnih sela do kamenog čuda Mediterana

Dugi otok nije destinacija za one koji traže užurban noćni život, već za putnike koji žele da uspore i uživaju u jednostavnim stvarima. Mala mesta poput Salija odišu autentičnim dalmatinskim šarmom, a leti ožive kroz tradicionalne fešte i događaje poput poznatih "Saljskih užanci".

Za ljubitelje aktivnog odmora, ostrvo nudi brojne pešačke i biciklističke staze, kao i mogućnost izleta ka obližnjem Nacionalnom parku Kornati, jedinstvenom arhipelagu kamenih ostrva koji izgledaju poput prizora sa drugog planeta. Istorija takođe ima svoje mesto ovde. Naime, širom ostrva nalaze se arheološki lokaliteti koji svedoče o dugoj i bogatoj prošlosti ovog područja.

VIDEO: Plaža na Sitoniji