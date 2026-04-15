Slušaj vest

Tako je jedan francuski buldogpostao prava internet senzacija, dok njegovi snimci beleže milione pregleda i privlače pažnju brendova iz celog sveta.

Jedan snimak sve promenio

Popularnost simpatičnog Ti-Džeja je vremenom prerasla u ozbiljan (digitalni) projekat, uz saradnje sa firmama, putovanja i promotivne kampanje koje su počele da donose značajan prihod.

Glavni akteri ove neobične priče su francuski buldog i njegov vlasnik, Dankan Tout (33) iz Kenta, koji je 2021. godine napravio Instagram nalog kao svojevrsni album uspomena za svog ljubimca.

Međutim, sve se promenilo kada je snimak četvoronošca, kako se kupa, postao viralan. Ubrzo su počele da stižu ponude kompanija za plaćene promocije, uz sve veći broj humorističnih i putnih objava koje su privlačile publiku.

"Radio sam od jutra do večeri"

Zahvaljujući naglom rastu popularnosti i prihoda, Dankan je početkom 2025. godine doneo odluku da napusti posao stolara i u potpunosti se posveti upravljanju profila svog psa.

Dankan je većinu poslova obavljao u Londonu, a ističe da je njegov život ranije bio intenzivan, prenosi Mirror.

“Radio sam od ranog jutra do kasno uveče, ustajao u šest, putovao u London, a uz to sam igrao i poluprofesionalni ragbi. Sada imam mnogo više slobode. Prošle godine sam se oženio i preselio, sve to dok sam radio samo sa psom. Došlo je do trenutka kada sam se zapitao - zašto uopšte idem na posao? Više nije imalo smisla“, priznao je.

Specijalan gost u hotelu

Od tada, pas Ti-Džej je “potpisao” brojna brend-partnerstva, a bio je i gost luksuznog hotela Marriott Hotel Regents Park, gde mu je obezbeđen specijalno pripremljen obrok.

Takođe, putovao je u Pariz zahvaljujući kompaniji P&O Ferries, dok se ove godine očekuje i potencijalno putovanje u Njujork - privatnim avionom namenjenom prevozu pasa.

Iako na platformi TikTok ima više od 700.000 pratilaca, a njegovi snimci ostvaruju desetine miliona pregleda, Ti-Džej je nesvestan svoje slave.

1/7 Vidi galeriju Francuski buldog Foto: Printscreen/Instagram/tj.the.frenchie

"On nema apsolutno pojma"

Vlasnik kaže da ga ljudi sve češće prepoznaju na ulici upravo zbog simpatičnog buldoga.

“On nema apsolutno pojma šta se dešava i to je najzabavnije“, rekao je.

On se prisetio i događaja sa festivala “Frenchie Fest“, dvodnevnog okupljanja francuskih buldoga.

“Pričao sam sa jednom osobom i mazio njenog psa, a u sledećem trenutku oko nas je bilo 30 ljudi. On nema pojma da svi žele da ga vide“, ispričao je.

