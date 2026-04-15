Slušaj vest

Dok ceo svet poslednjih dana priča o Ormuskommoreuzu, retki zapravo znaju kako on izgleda. Uprkos svojoj strateškoj ulozi, ovaj uski morski prolaz krije izuzetnu prirodnu lepotu koja ostaje u senci političkih zbivanja.

Smešten između Persijskog zaliva i Omanskog mora, Ormuski moreuz predstavlja ključnu rutu za transport energenata, kroz koju prolazi oko 20 odsto svetskih isporuka nafte.

Za razliku od percepcije o industrijskom i prometnom području, Hormuški moreuz karakterišu netaknuti prirodni prizori. Područje obiluje dramatičnim fjordovima, smaragdno zelenim morem i raznovrsnim morskim svetom, uključujući i delfine.

Pogledajte u galeriji fotografije Hormuškog moreuza:

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Strme litice i uski zalivi pružaju spektakularne vizure, posebno u području poluostrva Musandam u Omanu, koje se često poredi sa norveškim pejzažima zbog svoje razuđene obale i planinskog reljefa.

Iako je reč o jednoj od najprometnijih i najosetljivijih pomorskih ruta, Ormuski moreuz ima i turistički potencijal.

Pre trenutnih ograničenja, posetioci su mogli da istražuju ovo područje tradicionalnim drvenim brodovima (dau) uživajući u panoramskim pogledima, koraljnim grebenima i zalascima sunca.

Na snimcima koji se dele na mrežama mogu se videti delfini koji plivaju pored brodova, a ronioci su mogli da skoče u stenovite uvale kako bi istražili vode pune korala.

U zalivu se nalazi i ostrvo Hormuz, poznato po šarenim planinama i nestvarnim crvenim plažama.

Na ostrvu se nalazi i neobična rezidencija Majara, sačinjena od 200 šarenih kupola različitih veličina i oblika, izgrađenih uz učešće lokalnog stanovništva ostrva, koristeći tehniku gradnje pomoću vreća peska. Kupole, od kojih su neke međusobno povezane, sadrže i smeštaj i javne sadržaje poput restorana i kafića.

Tu je i iransko ostrvo Kešm, kao i ostrvo Larak oko kojeg se nalazi jedno od najraznovrsnijih područja koralnih grebena u okruženju Persijskog zaliva.

(Kurir.rs/ klix.ba)

Ne propustiteZanimljivostiNorvežani su nas lagali kako provode zimu u malim gradovima: Na ulicama nema žive duše, opsednuti su pravilima, a sneg im stvara velike muke
Halden u Norveškoj
ZanimljivostiLazar putuje svetom sa svojim mačkama: Posetili 14 zemalja, a sada su zajedno skijali na Alpima (VIDEO)
Lazar Joksimović i njegove mačke
ZanimljivostiNa ovom mestu u Evropi nalazi se pola miliona krstova: Sovjeti ih bagerima rušili tri puta, oni se iznova vraćali "Sve sam video, ali ovo nikada"
Robert Dacešin
ZanimljivostiSara otkrila 5 evropskih gradova u kojima se nije osećala bezbedno: Nijedan nije na istoku "Nažalost je zapadna Evropa nesigurnija"
Sara Lim

Bonus video:

07.04.2026. VAŠINGTON I TEHERAN RAZMENJUJU PRETNJE, VRATA ORMUSKOG MOREUZA I DALJE ZAKLJUČANA Izvor: Kurir TV