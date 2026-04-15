Večita dilema iseljenika sa Balkana - da li treba otići ili ostati u domovini, da li se vraćati ili dočekati penziju u inostranstvu i naravno pitanje gde je bolje, kod kuće ili u tuđini. Pitanje jednog čoveka na Reditu samo je podgrejalo raspravu na ovu temu.

Na hrvatskom Reditu pojavila se objava koja je sažela dilemu mnogih iseljenika. Korisnik koji se trenutno nalazi u Nemačkoj kratko i jasno je poručio: "Voleo bih da odem odavde jer sve propada i nema smisla ostati", pitajući da li još neko planira preseljenje u Švajcarsku.

Da u svojim razmišljanjima nije usamljen pokazuju čak i zvanična istraživanja s početka 2026. godine po kojima čak jedna od pet osoba u Nemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje, a kao glavni razlog navodi se potraga za"višim kvalitetom života". Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara koji su otkrili dva lica Švajcarske – ono iz snova i ono iz noćne more.

Da li je Švajcarska savršena opcija

Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je idealizovanu sliku Švajcarske kao utočišta od evropskih problema.

"Švajcarska ne propada jer ne dozvoljava socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 odsto privatno, nešto od čega se prosečnom Hrvatu diže kosa na glavi", napisao je korisnik, hvaleći njihov sistem direktne demokratije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu"pojesti" visoku platu.

"Mislim da otići tamo i raditi prosečne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i traženo. Inače život neće biti baš lep koliko je tamo sve skupo", istakao je jedan komentator.

Stigla i upozorenja

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Nemačkoj, ali za švajcarsku firmu."Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna biti dosta stroži. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Nemačkoj. U Nemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen", podelio je svoje iskustvo iz prve ruke. Dodao je ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno: "Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kada odu."

Nije lako za one na "ić"

U raspravi se pojavilo i mišljenje da stranci, posebno oni sa prezimenom na"-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Dok je autor objave uveren da Nemačka "propada", nisu se svi složili.

"Nemačka je super, posebno Minhen", glasio je jedan od odgovora.

Drugi korisnik je podelio da se upravo seli u Nemačku na platu od 100.000 evra godišnje i veruje da će mu biti dobro, a ako ne bude - "ništa, onda Švajcarska ili Emirati".

Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnumoć uprkos, kako kaže,"niskim" životnim standardima. Njegov stav odražava širi problem sa kojim se Nemačka suočava – uprkos hroničnom nedostatku radne snage i potrebi za stotinama hiljada useljenika godišnje, zemlja se bori da zadrži kvalifikovane radnike koje već ima, a koji su nezadovoljni visokim porezima i birokratijom.

