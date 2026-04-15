Lijam Rondi (30) dve godine je radio kao copywriter, a onda je primio poziv u kojem su mu saopštili da je postao tehnološki višak. Istog nedelјe „Pres Gzet“ je izvestio da je njegova kompanija otpustila deo pisaca i zamenila ih urednicima koji koriste veštačku inteligenciju.

„Nisam imao pojma da ću dobiti otkaz“

Lijam kaže da „nije imao pojma“ da će dobiti otkaz, ali je naknadno shvatio da je trebalo da prepozna upozoravajuće znake. Među njima su bili uvođenje obuke za rad sa veštačkom inteligencijom i odluka kompanije da pisci uređuju sadržaj koji stvara AI umesto da ga sami pišu od nule.

Foto: Shutterstock

Nakon prvog otkaza, Lijam je odmah pronašao drugi honorarni posao kao copywriter, ali je ubrzo primio imejl u kojem ga kompanija obaveštava da „više neće angažovati honorarne pisce“ i da će umesto toga početi da koriste alate veštačke inteligencije. Smatra da je zamena ljudi na kreativnim poslovima „odvratna“.

Naglašava da veštačka inteligencija trenutno ne može kvalitetno da obavlja taj posao i da ispravljanje netačnog sadržaja, posebno kod osetljivih tema, oduzima više vremena nego da sam napiše tekst.

Lijam, koji se 2024. sa suprugom Ksavijerom preselio iz Londona u Monpelje, upozorava da niko ne bi trebalo da se oseća sigurno. „Svi moraju biti na oprezu jer će kompanije uvek težiti smanjenju troškova, a ako to znači otpuštanje ljudi zbog nečega što je manje sposobno, neka im bude“, poručio je.

Osećaj izdaje i razočaranja

„Osećam se izdano i potcenjeno. Nikad nisam očekivao da će se ovo dogoditi meni, ali može da se dogodi svakome. Gubitak drugog posla bio je mnogo strašniji jer je to bio poslednji honorarni angažman koji sam imao. Činjenica da su se i oni tako brzo odlučili za veštačku inteligenciju, odmah nakon što sam ostao bez glavnog posla, bila je kao šamar. To me je nateralo da ozbiljno razmislim o prekvalifikaciji za potpuno drugačiju karijeru“, rekao je Lijam.

„Takođe sam frustriran i zabrinut zbog manjka prilika na tržištu. Pitam se da li je vreme za promenu karijere, iako i dalje volim copywriting i smatram da je zaista važan“, dodao je.

„Sigurnost posla me nikada nije brinula. Još pre samo dve godine, kada sam našao poslednji posao, oglasa je bilo puno, a sada ih gotovo nema. Većina poslova na koje sam se prijavio na neki način uključuje veštačku inteligenciju, pa koliko god pokušavam da je izbegnem, ne mogu. Svuda je.“

AI još nije dorastao zadatku

Lijam, copywriter sa devet godina iskustva, podelio je svoju priču na „LinkdInu“ i sada, kaže, ima novi honorarni posao koji mu je ponudila kompanija koja ima kritičan stav prema korišćenju veštačke inteligencije. „Vidim da veštačka inteligencija može imati prednosti u ubrzavanju procesa“, rekao je. „Vidim potencijal da ljudima olakša život i treba je pažljivo razvijati. Ali kada krade ljudsku umetnost i poslove, to je definitivno odvratno. Tu je i uticaj na životnu sredinu.“

„Brine me da ćemo sve ređe dobijati nove ideje i da AI nikada neće biti efikasan kao čovek, čak i ako nama ponekad treba više vremena. Trenutno samo krade sadržaj i preoblikuje ono što već postoji. Prema mom iskustvu, AI nije bio sposoban da kvalitetno obavlja moj posao, čak ni sa najnovijim i najboljim dostupnim modelima“, objasnio je.

„Bilo je toliko grešaka i činjeničnih netačnosti da bih potrošio jednako, ako ne i više vremena na proveru i ispravke. AI je samo ponavljao sadržaj koji je već stvorio AI, dakle stvari koje su već bile netačne. Postao je to beskonačan krug. Bilo je prilično zastrašujuće.“

Upozorenje na nagli preokret

Jedan od Lijamovih motiva za jačanje prisustva na društvenim mrežama jeste želja da upozori ljude na znakove koji najavljuju dolazak veštačke inteligencije i na to kako prepoznati da li im je posao ugrožen.

„Politika kompanije je uvek bila da će svako ko koristi veštačku inteligenciju za pisanje dobiti otkaz. A onda se dogodio ovaj nagli preokret i morali smo da je prihvatimo“, ispričao je.

„Organizovali su nam obuku. U početku je to bila kombinacija veštačke inteligencije i sadržaja koji su pisali ljudi, ali glavni cilj im je bio da proizvode sadržaj što je brže moguće. Mislim da trenutno nijedna industrija, osim one koja se zasniva na fizičkom radu, nije sigurna. Veštačka inteligencija napreduje zastrašujućom brzinom, a kompanije su previše brzoplete u prihvatanju takvih rešenja.“

(Kurir.rs/ Index)

