Žiteljka Filadelfije, koja je instalirala kameru da bi pratila štetu koju izazivaju rakuni u njenom dvorištu, nije ni slutila kakvo je jezivo iznenađenje očekuje.

U želji da proveri “krznene štetočine” pregledala je snimke i užasnuta shvatila da se ispred njenih vrata šunjao maskirani muškarac, u dva sata ujutru!

"Ne prepoznajem tog čoveka"

Pre toga, nepoznati čovek je hodao po njenom tremu, a delovalo je kao da pokušava da otvori prozor, prenosi Daily Mail.

Ona je alarmirala komšije, koje nisu uspele da identifikuju muškarca, čije je lice skrivala ski-maska.

“Kao da je neko zlostavljao moj prostor, tako se osećam. Ne prepoznajem tog čoveka. Ne znam šta je radio. Ispitivao je prozore, izgledalo je kao da nešto pokušava”, kazala je uznemirena vlasnica.

Nestao bez traga

Jedan od komšija, Bil Fič, tvrdi da je istu maskiranu osobu video u svom dvorištu, usred noći.

“Nosio je baterijsku lampu i tražio način da uđe”, kazao je.

Klikom na link saznajte zašto se jedna žena šokirala kada je uključila kameru na poslu, koju je instalirala kod kuće.

"Sve proveravamo dva puta"

Fič je priznao da oseća “paranoju” i da noću ostavlja kabaste stvari kod ulaznih vrata, kako bi potencijalnom provalniku otežao ulaz.

“Zaključavamo vrata, sve proveravamo dva puta. Stvarno imam osećaj da će se vratiti", rekao je.

Fič je pozvao policiju, ali je maskirani muškarac nestao bez traga.

Nakon bizarnih dešavanja, žitelji ovog dela Filadelfije su uplašeni, a nisi hteli da otkrivaju naziv svoje ulice, strahujući od neželjene pažnje.

Po zakonu Pensilvanije, uzurpiranje privatne imovine, uključujući kuće i dvorišta, smatra se prekršajem. Kazne za ovakvo ponašanje mogu biti do 25.000 dolara.

Policija je pokrenula istragu i pokušava da identifikuje maskiranog muškarca.

(Kurir.rs/ Telegraf)

