Dnevni horoskop za 18. april donosi savete za svaki znak Zodijaka. Otkrijte kako da iskoristite energiju dana za poboljšanje svog života.

OVAN

Očekuje vas poslovno putovanje koje vam donosi pozitivne nove prilike za saradnju. Novo poznanstvo koje vam se desilo u vama je probudilo osećanja. Povedite računa o sinusima, koji su vam osetljivi.

BIK

Dolazi do manjih problema na poslu, dosta toga vas danas opterećuje. Imate utisak da ste s voljenom osobom imali nesporazum koji nećete moći lako da prevaziđete. Mogući su problemi sa štitastom žlezdom.

BLIZANCI

Moguć je pad koncentracije na poslu. Možete da budete skloni tome da i sami komplikujete stvari. Veoma ste napeti, pa se lako možete posvađati sa osobom do koje vam je stalo. Moguća vrtoglavica.

RAK

Imate neke ideje koje želite da sprovodite u delo, ali nije vam lako da dobijete podršku za njihovo ostvarenje. Dopada vam se jedna strastvena osoba koja je rođena u nekom od vatrenih znakova Zodijaka. Povedite računa o cirkulaciji.

LAV

Niste sigurni na koji način da rešite poslovne probleme koji su se pojavili danas. Očekuje vas veoma opuštena komunikacija sa osobom koja vam se dopada. Uskoro ćete imati priliku da se zbližite. Dobro se osećate.

DEVICA

Poslovno napredovanje koje priželjkujete još uvek ne može da se realizuje. Stvari se komplikuju. Iako vam je delovalo da je voljena osoba iskrena, neke činjenice pokazuju da je drugačije. Zubi su vam osetljivi.

VAGA

Moguće je da vas očekuju nova dešavanja na poslovnom polju, neke promene će vas iznenaditi. Ne želite da uđete u novu vezu još uvek jer se nije pojavila osoba kojoj biste poklonili pažnju. Dobro se osećate danas.

ŠKORPIJA

Danas vas očekuju manje neprijatnosti na polju posla. Dosta toga vas u ovom periodu može brinuti. Moguće je da ćete s voljenom osobom doživeti preokrete koji će vas ostaviti bez komentara. Kosti su vam osetljive.

STRELAC

Možete imati sreće kad je u pitanju posao. Ostvarićete svoje ambicije. Nije vam lako da otvoreno pokažete osećanja prema osobi do koje vam je stalo jer se plašite da ćete biti povređeni. Moguća je slaba cirkulacija.

JARAC

Pred vama su srećne okolnosti, pa možete da očekujete da će na poslovnom polju sve biti uspešno rešeno. Lako biste mogli da uđete u novu ljubavnu vezu sa osobom koju poznajete odranije. Prijalo bi vam bavljenje sportom.

VODOLIJA

Pred vama je mogućnost da donesete odluku koja će vam biti veoma važna za poslovnu budućnost i napredovanje. Moguće je da ćete osetiti veliko olakšanje nakon iskrenog razgovora s partnerom. Problemi s bubrezima.

RIBE

Možete da očekujete da će poslovna situacija biti sasvim stabilna tokom današnjeg dana. Moguć je susret sa osobom koja vam se dopada odranije. Očekuje vas povoljan period na emotivnom polju. Povećajte unos vitamina.

