Slušaj vest

Daleko od popularnih turističkih ruta i poznatih letovališta, u Tihom okeanu nalazi se jedna od najizolovanijih država na svetu koja godišnje privuče svega oko 9.500 turista. Reč je o Kiribatiju, ostrvskoj zemlji koja je za mnoge putnike i dalje gotovo nepoznata destinacija.

Ova jedinstvena država ima neobičnu geografsku osobinu – prostire se kroz sve četiri hemisfere Zemlje. Kiribati se sastoje od 32 atola, od kojih je oko 20 naseljeno, a ukupno stanovništvo broji oko 140.000 ljudi.

Zašto je i dalje slabo posećeno mesto

Iako zauzima ogromnu okeansku površinu, njena kopnena teritorija iznosi svega 811 kvadratnih kilometara, što je čini manjom čak i od velikih svetskih metropola poput Los Anđelesa ili Sao Paula. Upravo ta rasprostranjenost na ogromnom prostoru dodatno doprinosi njenoj izolovanosti.

Pogledajte u galeriji fotografije prelepih pejzaža Kiribatija:

1/8 Vidi galeriju Kiribati Foto: Kyung Muk Lim/Shutterstock, Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia, Natalia Harper / Alamy / Profimedia

Nizak broj turista nije slučajan. Kiribati se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, među kojima su geografska udaljenost, ograničena infrastruktura i velika ranjivost na klimatske promene. Sve to zajedno utiče na to da se do ove zemlje putuje retko i teško.

Teško i skupo putovanje

Takođe, pristup Kiribatiju je možda najveća prepreka za posetioce. Ne postoje trajektne veze i jedina opcija je avionom, dugim i komplikovanim rutama.

Putnici obično prolaze kroz čvorišta kao što su Los Anđeles, Singapur ili Havaji, a ukupno trajanje putovanja prelazi 24 sata, dok se troškovi kreću na visokom nivou.

Upravo to, vlasti Kiribatija svesno se opredeljuju za model održivog i "sporog" turizma, kako bi sačuvale svoje prirodne lepote, bele peščane plaže i tirkizno more koje ostaje gotovo netaknuto.

Poprište teških borbi

Glavni grad Tarava ima i značajno mesto u istoriji, jer je tokom Drugog svetskog rata bio poprište teških borbi.

Na ostrvu Betio odigrala se jedna od najkrvavijih bitaka na Pacifiku, u kojoj je poginulo na hiljade ljudi, a na kraju su pobedu odnele američke snage.

(Kurir.rs/ Bloc/ Gazzetta)

Bonus video: