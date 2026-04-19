Mladić srpskog porekla koji živi u Diseldorfu postao je prava TikTok senzacija nakon što je počeo da objavljuje snimke iz svakodnevnog života sa suprugom Albankom. Njihov profil brzo je privukao veliki broj pratilaca, a pojedini video-klipovi dostižu desetine, pa i stotine hiljada pregleda.

Na snimcima se mogu videti situacije iz svakodnevnog života - zajedničko kuvanje tradicionalnih jela, šale na račun jezičkih razlika, ples uz balkansku muziku, ali i razgovori o običajima i porodici. Upravo ta kombinacija humora i realnih životnih situacija doprinela je da njihov sadržaj postane viralan i van granica regiona.

Mladić ne krije svoje srpsko poreklo, ali istovremeno naglašava veliko poštovanje prema supruzi i njenoj kulturi. I ona u videima govori o razlikama između srpskih i albanskih običaja, ali i o tome kako kompromis i razumevanje funkcionišu u njihovom braku.

Ipak, njihova popularnost donela je i podeljene reakcije. Dok jedni u komentarima ističu da su njihovi snimci lep primer da ljubav ne poznaje granice, drugi ostavljaju negativne poruke, uz predrasude koje i dalje postoje među narodima. Zanimljivo je da kritike dolaze sa obe strane, ali da je broj pozitivnih reakcija znatno veći.

Mnogi pratioci poručuju da upravo kroz njihove snimke vide kako različite kulture mogu da funkcionišu zajedno i da je svakodnevni život daleko jednostavniji od stereotipa koji i dalje postoje na Balkanu, prenosi Telegraf.

"Nije važno ko je koje nacionalnosti, bitno je da se vole!", "Najlepši par na TikToku, ljubav je iznad svega!", "Vi ste dokaz da Balkan može biti bolji!", samo su neki od pozitivnih komentara ali, naravno, dosta je onih koji i dalje vide samo ono što je posledica burne istorije.

"Izdao si srpsku krv, brate, sramota!", "Kako možeš da budeš sa nekim ko je iz te zemlje?!", "Ona te sigurno špijunira, samo čekaj", deo je negativnih komentara na ovaj ljubavni par.

