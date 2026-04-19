Ovan

Posao: Kvalitet vašeg rada napokon izlazi pod svetla reflektora. Oslobodićete se okova koje su vam nametnuli autoriteti i iskoristićete bujicu svežih ideja, pa ćete se hrabro nametnuti kao lider.

Ljubav: Preduzećete odlučne korake koji vašu vezu vode prema zajedničkoj budućnosti ili braku. Fokusirani ste na partnera, pa ako zanemarite tvrdoglavost, očekuju vas trenuci čiste romantike i međusobnog uvažavanja. Samci, ne bojte se da pokažete svoje pravo lice onome ko vam se sviđa.

Zdravlje: Vaše telo vapi za predahom od svakodnevice. Ako možete, pobegnite iz grada i potražite mir u prirodi; svež vazduh i vitamini, biće vaši najbolji saveznici protiv nakupljenog umora.

Najbolji dan: 24. april

Najlošiji dan: 22. april

Bik

Bik

Posao: Neefikasnost okoline testiraće vaše nerve, ali ne dozvolite zastojima da vas izbace iz takta. Iako se obaveze gomilaju, vaša upornost rešiće i najzahtevnije prepreke na putu do cilja.

Ljubav: Nalazite se u danima velikih odluka; ako niste zadovoljni, energično ćete preseći stare spone. Pazite na oštre reči koje se teško povlače. Srećni parovi mogli bi da počnu da kuju ozbiljne planove o proširenju porodice i braku, vođeni jakom željom za sigurnošću.

Zdravlje: Sunce u vašem znaku daruje vam neverovatnu izdržljivost. Iako koncentracija može povremeno da vam "pobegne", osećaćete se snažno. Pripazite na grlo i sinuse, to su vam trenutno slabe tačke.

Najbolji dan: 19. april

Najlošiji dan: 25. april

Blizanci

Blizanci

Posao: Briljiraćete u prezentacijama i kreativnom stvaranju. Merkur vam čuva leđa, pa će vaše inovativne ideje oduševiti nadređene i otvoriti vam vrata koja su do juče bila čvrsto zatvorena.

Ljubav: Vaša popularnost raste iz dana u dan, a od 25. aprila postajete pravi magnet za suprotni pol. Bilo da planirate ponovo da zavedete dugogodišnjeg partnera ili pronađete srodnu dušu, šarm će vam biti nepobediv. Iskoristite ovu energiju za veridbu ili važne ljubavne objave.

Zdravlje: Vitalnost vam je u usponu, ali unutrašnji nemir može da vam krade san. Opustite se uz dobru knjigu ili seriju pre spavanja; duge šetnje pod zvezdama pomoći će vam da utišate misli.

Najbolji dan: 21. april

Najlošiji dan: 19. april

Rak

Posao: Prekovremeni rad i zadaci van vašeg opisa posla mogli bi da vas iscrpe, ali ne gubite nadu. Upravo sada se događaju ključne stvari koje će rezultirati ostvarenjem vašeg dugogodišnjeg poslovnog sna.

Ljubav: Partnerovo ćutanje moglo bi da vas iritira, ali ne forsirajte razgovore tamo gde nema prostora za njih. Samci, budite na oprezu – neko bi mogao da se igra vašim emocijama, pa uzvratite istom merom i ne dozvolite da vas svako rani. Zaštitite svoje srce dok ne budete sigurni u nečije namere.

Zdravlje: Zdravlje se popravlja, ali unutrašnja napetost i dalje tinja. Joga, meditacija ili barem čaša vina u dobrom društvu pomoći će vam da izbacite stres i vratite preko potreban duševni mir.

Najbolji dan: 23. april

Najlošiji dan: 20. april

Lav

Lav

Posao: Radni zadaci postaju vaš izvor ispunjenja. Interesovanja za umetnost i zabavu jačaju vašu kreativnost, a javnost i kolege pratiće svaki vaš potez s velikim odobravanjem i iskrenim divljenjem.

Ljubav: Nakon perioda oluja, od 25. aprila u vašu luku uplovljava mir. Analiziranje karaktera i vaganje svake reči doneće novu dubinu vašem odnosu. Ako ste sami, očekujte susret s izuzetno elokventnom osobom koja će vas osvojiti inteligencijom i brzim razmišljanjem.

Zdravlje: Mars vas puni dobrim raspoloženjem i otpornošću na stres. Iako ćete se fizički dosta trošiti, bilo kod kuće ili na poslu, vaš duh će ostati nesalomiv. Samo ne zaboravite na dovoljno tečnosti.

Najbolji dan: 24. april

Najlošiji dan: 22. april

Devica

Posao: Vaš učinak će ove dane biti impresivan, a vi više nego zadovoljni svojim rezultatima. Administrativna pitanja ili kadrovske promene koje ste dugo čekali napokon se okreću u vašu korist.

Ljubav: Partnerova distanciranost mogla bi da vas izbaci iz ravnoteže, pogotovo ako osetite da se vaše potrebe zanemaruju. Nemojte da ćutite – podsetite voljenu osobu da je podrška dvosmerna ulica. Nedelja donosi oscilacije koje mogu da vode od prekida do strastvenog pomirenja.

Zdravlje: Vitalnost vam je na iskušenju, stoga ne preskačite obroke. Osećaj slabosti pobedite vitaminskom bombom i laganom rekreacijom koja će vam vratiti boju u obraze i energiju u telo.

Najbolji dan: 19. april

Najlošiji dan: 21. april

Vaga

Vaga

Posao: Pred vama je izazovna nedelja koja zahteva čeličnu koncentraciju. Prilika za napredak je tu, ali konkurencija ne spava – budite mirni, staloženi i dozvolite svojim rezultatima da govore umesto vas.

Ljubav: Od 25. aprila Venera vam pomaže da oživite romantiku. Bilo da se radi o novoj simpatiji ili staroj ljubavi, društveni život biće vaša karta za sreću. Izvedite partnera na picu ili u bioskop; smeh i opuštena atmosfera najbolji su lek za svaku sumnju.

Zdravlje: Iako koncentracija može da vam varira, raspoloženje će biti neuništivo. Druženje i flert biće vaš najbolji recept za zdravlje – kad ste srećni u duši, i telo vas lakše sluša.

Najbolji dan: 20. april

Najlošiji dan: 23. april

Škorpija

Škorpija

Posao: Radno okruženje se menja – možda stiže novi šef ili dobijate potpuno nove zadatke. Ne opirite se promenama, jer one donose svežinu i priliku da naučite nešto što će vam posle biti dragoceno.

Ljubav: Pripazite na uplitanje trećih osoba u vašu intimu; prijatelji i rodbina ne moraju da znaju svaki vaš korak. Vaša komunikacija trenutno može da bude oštra, pa pokušajte da budete umereniji kako ne biste odbili partnera. Pripremite teren za mirniju nedelju jer su na pomolu emotivne krize.

Zdravlje: Idealno je vreme za promenu ishrane ili početak vežbanja. Posvetite se svom izgledu – rezultati kozmetičkih zahvata ili novog režima rekreacije istinski će vas oduševiti i podići vam moral.

Najbolji dan: 22. april

Najlošiji dan: 25. april

Strelac

Strelac

Posao: Vaša glad za znanjem biće nagrađena, a stručna literatura postaće vam omiljeno štivo. Poslovni kontakti s drugim gradovima donose finansijski profit, a vaša koncentracija biće oštra poput britve.

Ljubav: U ljubavi postajete praktičar – tražićete od partnera više odgovornosti u svakodnevici. Iako je to pravedno, pripazite da ne zvučite kao narednik. Budite taktični i topli; romantična večera učinite više za vaš odnos od liste kućnih poslova.

Zdravlje: Prštite od energije i spremni ste za svaku avanturu. Putovanja i druženja biće melem za vašu dušu, a stres na poslu rešićete jednim snažnim osmehom i aktivnim vikendom.

Najbolji dan: 24. april

Najlošiji dan: 21. april

Jarac

Jarac

Posao: Merkur vas upozorava na pojačan oprez – ne žurite s odlukama jer bi mogle da budu pogrešne. Ako ste privatnik, finansijske knjige moraju da budu besprekorne. Radije dva puta proverite svaku brojku.

Ljubav: Vaša potreba za bliskošću i fizičkim dodirom biće izrazito naglašena. Čak i ako vas posao razdvaja od partnera, nežne poruke i romantični SMS-ovi održaće vatru toplom. Vaša snaga leži u postojanosti; pokažite voljenoj osobi da ste tu, bez obzira na sve spoljne pritiske.

Zdravlje: Vitalnost vam raste zahvaljujući vladavini Bika koja vas puni optimizmom. Iako vas Mars povremeno iscrpljuje, vaša volja je jača – samo lezite ranije ako osetite da vam baterije trepere.

Najbolji dan: 19. april

Najlošiji dan: 23. april

Vodolija

Vodolija

Posao: Nedelja je stvorena za kretanje, komunikaciju i terenski rad. Iskoristite Merkurovu podršku za slanje molbi ili važne dogovore – šta god dotaknete, pretvoriće se u uspeh. Sve ide lakše nego inače!

Ljubav: Od 25. aprila planete su na vašoj strani, stoga ne oklevajte da načinite prvi korak prema simpatiji. U braku zaboravite na rutinu; doterajte se, zavedite partnera i dozvolite delima da govore više od reči. Ovo su dani za strast i nove početke, a vest o proširenju porodice mogla bi prijatno da vas iznenadi.

Zdravlje: Porodične razmirice mogu da vam uzrokuju glavobolju ili skok pritiska. Čim rešite nesuglasice s najbližima, osetićete kako se i fizičke tegobe povlače. Ostalo je pod kontrolom.

Najbolji dan: 20. april

Najlošiji dan: 25. april

Ribe

Ribe



Posao: Intelektualna oštrina biće vaš najveći adut. Briljiraćete u finansijskim procenama i s lakoćom pronalaziti izlaze iz naizgled bezizlaznih situacija. Razmišljajte o budućnosti jer se sada postavljaju temelji.

Ljubav: Podstaknite susret s osobom koja vam se sviđa jer vas neće odbiti. Iako će u brakovima vladati stabilnost, od 25. aprila pripazite na skrivene probleme koji bi mogli da izađu na površinu. Iskoristite naklonost planeta da učvrstite odnos pre nego što vas izazovi suoče s istinom.

Zdravlje: Vitalnost vam raste, a s njom i želja za aktivnim društvenim životom. Pripazite malo više na negu kože i kose; vitamini B-grupe vratiće vam sjaj koji priželjkujete.

Najbolji dan: 22. april

Najlošiji dan: 21. april

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

