Sezona Bika počinje 20. aprila i traje do 21. maja, a donosi potpuno drugačiju energiju od prethodnog perioda, sporiju, stabilniju i usmerenu na uživanje u životu i stvaranje sigurnosti.

Sezona Bika predstavlja astrološki period kada Sunce ulazi u znak Bika i fokus prebacuje na materijalne vrednosti, emocije i potrebu za stabilnošću. Ovaj astrološki period će najviše delovati na Bikove, Device i Jarčeve.

Nakon brzog i impulsivnog perioda Ovna, dolazi vreme kada se stvari smiruju i kada imamo priliku da ono što smo započeli sada učvrstimo i razvijemo.

Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ljudi u ovom periodu teže sigurnosti, komforu i zadovoljstvima, pa se više okreću uživanju u hrani, prirodi, dodiru i lepim stvarima.

Energija Bika donosi strpljenje i istrajnost, ali i izraženu tvrdoglavost, jer se teško odriče onoga što smatra vrednim. Ovo je idealno vreme da se posvetimo finansijama, dugoročnim planovima i ličnim vrednostima, kao i da usporimo i naučimo da uživamo u sadašnjem trenutku.

Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Naglašena je potreba za hedonizmom, hranom i prirodom, pa mnogi u ovom periodu pronalaze zadovoljstvo u malim stvarima. Ipak, može da se javi i otpor prema promenama, jer Bik voli poznato i sigurno.

Ovo je idealno vreme da se posvetimo sebi, svojim vrednostima i da polako, ali sigurno, radimo na ciljevima koji imaju dugoročan potencijal.

