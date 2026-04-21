Frederik Kornelius u Nišu govori o hrani, istoriji, Nišavi i kafanskom provodu koji ga je oduševio

Slušaj vest

Frederik Kornelius, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao muzičar i putnik, već mesecima deli utiske iz Srbije, a poslednjih dana posebnu pažnju posvetio je gradu koji je, po njegovom mišljenju, najbolji u zemlji.

Kako je istakao, upravo je Niš na njega ostavio najjači utisak, pa ga je opisao kao pravi skriveni dragulj Srbije.

Niš ga osvojio hranom, kulturom i atmosferom

Frederik je naveo da ga je u Nišu posebno oduševila kombinacija odlične hrane, lokalne kulture i reke Nišave, ali je to bio samo početak njegovog oduševljenja.

Po njegovim rečima, Niš je jedan od najneverovatnijih gradova na celom Balkanu. Posebno ga je impresionirala bogata istorija grada, pre svega činjenica da je to rodno mesto rimskog cara Konstantina Velikog.

Pored toga, pažnju su mu privukli niška Tvrđava, lepe zgrade u gradu, kao i Spomenik oslobodiocima Niša.

Posebno ga oduševio život na ulicama i duh kafane

Ipak, ono što mu se možda najviše dopalo nije bila samo istorija i arhitektura, već atmosfera koju je zatekao na ulicama. Kako je primetio, ljudi su svakog dana napolju, druže se, sede u kafanama i uživaju u životu.

Upravo taj duh grada ostavio je na njega snažan utisak i učinio da se u Nišu oseća posebno dobrodošlo.

Mirna večera pretvorila se u pravi provod

Tokom boravka u Nišu poželeo je da iskusi i pravu kafansku atmosferu. Sve je, kako kaže, počelo sasvim obično — otišao je na mirnu večeru, naručio salatu i meso, a onda se situacija potpuno promenila.

Veče se ubrzo pretvorilo u provod koji očigledno nije očekivao.

„Odjednom, ja više nisam lik iz Danske u Srbiji. Ja igram. Ja vičem. Ja osečam ritam. Nikad se u celom životu nisam više osećao kao Balkanac. Mislim da sam dobio srpsko državljanstvo u roku od pet minuta“, našalio se.

