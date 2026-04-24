Ajvor Perl (Ivor Perl) rođen je kao Icak Perlmuter (Yitzchak Perlmutter) 4. februara 1932. godine u mađarskom gradu Makou . Odrastao je u ortodoksnoj jevrejskoj porodici sa osmoro braće i sestara. Iako je antisemitizam bio prisutan i pre rata , Ajvor se seća psovki i gađanja kamenjem na ulicama njegova porodica je bila relativno bezbedna sve do marta 1944. godine, kada je počela nacistička okupacija Mađarske.

Put u Aušvic i sudbonosna odluka

Nakon što su mađarski fašisti iz partije Strelasti krst (Arrow Cross Party) preuzeli vlast, Jevreji su prisilno iseljeni u geta. Ajvorov otac i najstariji brat odvedeni su na prinudni rad i on ih više nikada nije video. Ubrzo je ostatak porodice transportovan u stočnim vagonima ka istoku.

Kada je voz stigao u Aušvic-Birkenau (Auschwitz-Birkenau), poljski Jevreji koji su radili na platformi šaputali su deci sudbonosni savet: „Recite da imate bar 16 godina.“

Susret sa Mengeleom

Na selekciji, Ajvorovu sudbinu određivao je ozloglašeni dr Jozef Mengele (Dr Josef Mengele). Ajvor je hteo da krene za majkom, ali ga je ona zaustavila i rekla mu da stane uz brata Aleka (Alec). To je bio poslednji put da ju je video. Lažući o godinama, Ajvor je izbegao gasnu komoru.

Dok je bio u Aušvicu, Ajvor se jednom prilikom sakrio u dečji blok tokom vazdušne opasnosti. Brat Alek ga je bukvalno naterao da izađe odatle, uprkos Ajvorovom strahu. Sledećeg jutra, ceo taj blok je bio prazan sva deca su odvedena u smrt.

Logor Kaufering i „Marš smrti“

U januaru 1945. godine, pred naletom Crvene armije, braća su prebačena u koncentracioni logor Kaufering (Kaufering) u Nemačkoj. Uslovi su bili užasni.

Trinaestogodišnji Ajvor je kopao podzemne baze za vojnu opremu koristeći najprostiji alat. Oboleo je od tifusa. U bolničkom bloku nije bilo lečenja, a lekari su bolesne slali u smrt. Alek je ponovo intervenisao i pomogao mu da pobegne iz bolnice kako bi se oporavio u tajnosti.

U proleće 1945. godine, preživeli su naterani na sedmodnevni marš ka Dahauu (Dachau). General koji je vodio logor odbio je naređenje da ih pobije u planinama Tirola jer se plašio saveznika koji su se približavali. Ajvor i Alek su uspeli da pobegnu u šumu, gde ih je ubrzo oslobodila američka vojska.

Novi početak u Londonu

Nakon oslobođenja, Crveni krst je potvrdio njihove najgore slutnje: niko od njihovih roditelja niti osmoro braće i sestara nije preživeo.

Novembar 1945: Braća stižu u Englesku i naseljavaju se u Londonu.

1953. godina: Ajvor se ženi Rodom (Rhoda), sa kojom je dobio četvoro dece.

Ajvor posvećuje svoje vreme deljenju životne priče. Sarađivao je i sa umetnicom Džemom Grin-Houp (Gemma Green-Hope) na animiranom filmu o svom životu u okviru projekta „Memory Makers“.