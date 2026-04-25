Maj je pred vratima, a pojedini znaci horoskopa imaće priliku da odahnu, makar što se finansija tiče. U velikom novčanom horoskopu donosimo koji pripadnici Zodijaka će imati sreće sa novcem, a koji će morati da ulaze u dugove.

Ovan

  Maj vam donosi prilike za dodatnu zaradu, ali i iskušenja da novac potrošite impulsivno. Bićete puni energije za nove projekte, ali je važno da ne ulazite u rizične investicije bez dobre procene. Krajem meseca moguće je poboljšanje finansijske situacije kroz trud koji ste ranije uložili.

Bik

  Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, pa ćete pažljivo planirati troškove. Ovo je dobar period za štednju i dugoročne odluke. Mogući su manji, ali sigurni dobici. Izbegavajte pozajmice i nepotrebne luksuze.

Blizanci

  Finansijska situacija može varirati tokom meseca. Jednog trenutka imate osećaj obilja, a već sledećeg potrebu za stezanjem kaiša. Ključ uspeha biće dobra organizacija i praćenje troškova. Moguće su nove poslovne ponude koje će vam otvoriti dodatne izvore prihoda.

Rak

  Bićete oprezni sa novcem i više okrenuti sigurnim opcijama. Porodični troškovi mogu biti u prvom planu, ali ćete uspeti da održite balans. Nije pravi trenutak za veće rizike, ali jeste za planiranje budućih ulaganja.

Lav

  Pred vama je dinamičan mesec u finansijskom smislu. Mogući su veći prihodi, ali i veći troškovi. Važno je da ne dozvolite da vas želja za luksuzom odvede u minus. Pametnim potezima možete značajno unaprediti svoju situaciju.

Devica

  Maj vam donosi stabilnost i mogućnost da rešite neka stara finansijska pitanja. Bićete precizni i odgovorni, što će se pozitivno odraziti na budžet. Dobar je period za ulaganje u znanje ili veštine koje vam mogu doneti dugoročnu korist.

Vaga

  Moguće su oscilacije u prihodima, pa će biti važno da pažljivo raspoređujete novac. Izbegavajte donošenje brzih odluka u vezi sa finansijama. Saradnja sa drugima može vam doneti korist ako jasno definišete uslove.

Škorpija

  Intuicija vam može pomoći da prepoznate dobre prilike za zaradu. Ipak, ne oslanjajte se samo na osećaj, već proverite sve detalje. Mogući su iznenadni dobici, ali i troškovi koji dolaze bez najave.

Strelac

  Želja za trošenjem biće pojačana, naročito na putovanja i uživanja. Iako ćete imati prilike za zaradu, važno je da ne preterate. Dobar je trenutak za razmišljanje o dodatnim izvorima prihoda.

Jarac

  Fokusirani ste na dugoročne ciljeve i stabilnost. Ovo je mesec u kojem možete napraviti važne korake ka finansijskoj sigurnosti. Vaš trud i disciplina donose rezultate, ali izbegavajte preteranu rigidnost kada su u pitanju nove prilike.

Vodolija

  Neočekivane finansijske situacije mogu obeležiti maj. Bićete snalažljivi i brzo ćete reagovati, što će vam pomoći da izvučete maksimum iz svake situacije. Moguće su prilike koje dolaze iz neobičnih izvora.

Ribe

  Finansije će zavisiti od vaše sposobnosti da ostanete realni i disciplinovani. Moguće su prilike za dodatnu zaradu kroz kreativne ili neobične projekte. Izbegavajte nejasne dogovore i držite se proverenih opcija.

