Jedna stjuardesa postala je viralna nakon što je otkrila šta nosi ispod uniforme kako bi joj bilo udobnije na dugim letovima, a mnogi su priznali da im to nikada ne bi palo na pamet. Putnike pri ulasku u avion obično dočekuje uredno doterano kabinsko osoblje, i to uprkos dugim smenama i čestom nedostatku sna.

Od stjuardesa se po pravilu očekuje uredna frizura, besprekorna uniforma i usklađena šminka, a često i karmin u propisanoj nijansi. Zato se na prvi pogled može činiti da iza njihovog svežeg izgleda stoji neka posebna tajna. Međutim, jedna stjuardesa je odlučila da pokaže šta se zapravo skriva ispod uniforme i dokazala da se iza doterane spoljašnjosti ponekad krije nešto mnogo ležernije.

Tajna skrivena ispod uniforme

Paula (Paula), koja na Tik-Toku (TikTok) pod korisničkim imenom @muulann_ deli detalje svog posla, objavila je video u kojem se najpre pojavljuje potpuno doterana, u elegantnoj beloj bluzi i pantalonama. No, za svoje pratioce je pripremila iznenađenje. U sledećem kadru skida uniformu i otkriva udobnu pidžamu koju je sve vreme nosila ispod.

Neočekivano otkriće šaljivo je popratila rečima: "Doslovno ispod nosim pidžamu." Snimak prikazuje kako skida radnu odeću i pokazuje sivu pidžamu, čime je dokazala da prvi utisak i te kako može da prevari. Uz osmeh je pokazala da se udobnosti tokom duge smene ne mora odreći – i to na način koji njeni putnici verovatno nikada ne bi pogodili.

Podeljene reakcije

Njena objava je nasmejala pratioce, a koleginice su se odmah prepoznale u njenom triku. Jedna je komentarisala: "Devojko, isto." Druga je dodala: "Razumem te, pantalone su iznutra baš grube." Ipak, bilo je i onih koji su ostali u čudu: "Kako to možeš?", upitala je jedna korisnica, dok je druga postavila vrlo praktično pitanje: "Šta radiš kad je tokom ukrcavanja u kabini kao da je 829 stepeni?"

Paula je, međutim, objasnila da joj to ne smeta: "Meni vrlo lako postane hladno", odgovorila je i dodala da joj je dodatni sloj odeće zapravo nužnost, a ne samo trik za udobnost.

