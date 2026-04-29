Na prvi pogled izgleda kao obično mače, ali pegava mačka je zapravo jedna od najmanjih divljih mačaka na svetu. Odrasla jedinka teška je najčešće između jednog i dva kilograma, a telo joj je dugačko oko 35 do 48 centimetara, zbog čega deluje gotovo nestvarno sitno u poređenju sa većinom divljih predatora.

Ipak, njena veličina vara. Ova mala mačka nije krhka životinja kojoj je priroda nešto uskratila, već izuzetno prilagođen noćni lovac. Njeno sitno telo omogućava joj da se provlači kroz gusto rastinje, skriva među stenama i kreće kroz prostore u koje veće životinje teško mogu da uđu.

Foto: Catherine GUGELMANN / AFP / Profimedia

Kako izgleda rđasto pegava mačka

Pegava mačka ima kratko sivkasto ili smeđesivkasto krzno, prošarano pegama riđe boje, po kojima je i dobila ime. Te šare nisu samo ukras. One joj pomažu da se stopi sa okolinom, naročito u šumama, žbunju i travnatim predelima u kojima živi.

Na glavi ima tamnije pruge koje se pružaju od očiju ka vratu i obrazima, što joj daje upečatljiv izgled. Iako liči na mladunče domaće mačke, ona je potpuno samostalna divlja životinja.

Gde živi najmanja divlja mačka

Ova vrsta prirodno živi u Južnoj Aziji, pre svega u Indiji, Šri Lanki i Nepalu. Najčešće se sreće u suvim i vlažnim listopadnim šumama, žbunastim predelima, travnatim staništima i kamenitim područjima sa mnogo zaklona.

Foto: Catherine GUGELMANN / AFP / Profimedia

Upravo joj takva staništa odgovaraju, jer joj omogućavaju da ostane neprimećena, da iz zasede vreba plen i da se brzo sakrije od opasnosti.

Mala veličina kao prednost

Kod većine predatora veličina znači snagu, ali kod rđasto pegave mačke prednost je upravo u tome što je sitna. Ona može da se kreće gotovo nečujno, brzo menja pravac i koristi zaklone koje veće mačke ne mogu da iskoriste.

Hrani se sitnim životinjama, pre svega glodarima, pticama, gušterima i insektima. Zbog toga ima važnu ulogu u prirodi, jer pomaže u kontroli brojnosti malih životinja u svom staništu.

Foto: VPC Animals Photo / Alamy / Profimedia

Noćni lovac izuzetnih čula

Kao i mnoge male divlje mačke, pegava mačka uglavnom je aktivna noću ili u sumrak. Tada se oslanja na odličan vid, sluh i njuh. U originalnom tekstu navodi se da su joj oči šest puta „jače“ od ljudskih, ali to treba uzeti oprezno: kod mačaka je preciznije reći da su im oči izuzetno prilagođene slabom svetlu, zbog građe mrežnjače i reflektujućeg sloja koji im pomaže da bolje vide u mraku.

U praksi, to znači da ova životinja može da zapazi pokret plena i onda kada bi ga čovek teško uočio. Kada se tome dodaju osetljiv sluh i izoštren njuh, jasno je zašto ovako mala mačka može da bude uspešan lovac.

Klikom na link pogledajte kako izgleda najstariji mačak na svetu.

Samotnjački život

Pegava mačka uglavnom živi samotnjački. Takav način života smanjuje borbu za hranu i prostor, a svakoj jedinki omogućava da koristi teritoriju na kojoj može da pronađe dovoljno plena.

Foto: Gerard Lacz / Avalon / Profimedia

Mladunci vrlo rano pokazuju radoznalost i potrebu da istražuju okolinu. Ta radoznalost im pomaže da nauče gde mogu da se sakriju, kako da love i koje opasnosti treba da izbegavaju, ali ih istovremeno može dovesti i u rizične situacije.

Zašto je ova vrsta ugrožena

Iako je izuzetno prilagodljiva i teško ju je uočiti u prirodi, suočava se sa ozbiljnim pritiscima. Međunarodna unija za zaštitu prirode svrstava je u kategoriju gotovo ugroženih vrsta, a najveći problem predstavlja gubitak staništa zbog širenja poljoprivrede, seče šuma i razvoja naselja.

Dodatni rizik predstavljaju psi, lov, stradanje u blizini ljudi i moguće ukrštanje sa domaćim mačkama. Stručnjaci ističu i da se o ovoj vrsti još ne zna dovoljno, što otežava preciznu procenu brojnosti i planiranje zaštite.

Sitna životinja velikog značaja

Ona je dokaz da veličina u prirodi nije presudna. Iako je manja od mnogih kućnih mačaka, ona je vešt predator, važan deo ekosistema i jedna od najzanimljivijih divljih mačaka na planeti.

Njena budućnost, međutim, zavisi od očuvanja šuma, žbunastih predela i kamenitih staništa u kojima može da lovi, skriva se i podiže mladunce. Ako ta mesta nestanu, nestaće i jedna od najmanjih, ali najposebnijih mačaka na svetu.

(Kurir.rs/ Nova)

