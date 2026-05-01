Kviz "Slagalica" jedan je od omiljenih u Srbiji već decenijama, i verovatno jedan od retkih koji i dan-danas prate sve generacije. Naći se u emisiji svojevrsna je čast, a nema sumnje da su se pred kamerama pojavili i neki od najbriljantnijih umova sa naših prostora.

Ipak, mnogi su se pitali i da li se ikada desilo da je neko varao tokom takmičenja, a iako se o ovim stvarima naročito vodi računa, u prošlosti je postojala samo jedna situacija zbog koje je odmah reagovala i voditeljka.

kviz Slagalica Foto: Printscreen/YouTube/RTS Slagalica

Sve se desilo 2017. godine, u 6.481. epizodi "Slagalice". Na mestu plavog takmičara našao se Emil Ikonić, a kao crveni takmičar, prvi put u kvizu, bio je tada Željko Vasić.

Sve do početka igre "Moj broj", Emil je imao 41 poen, a njegov protivnik je još uvek bio na nuli. Iako je Željko predano gledao u papir i pokušao da stigne do tačnog rezultata, bilo je jasno da Ikonić ima drugačije metode računanja. Češće je gledao u monitor i videlo se da računa "u glavi", tek je u drugom delu vremena koje takmičari imaju na raspolaganju, počeo da zapisuje.

U drugom delu igre broj do kog je trebalo doći je 857, uz pomoć brojeva 8, 6, 2, 1, 10 i 25.

Vasić je "lupio" broj, jer nije stigao da izračuna, a Ikonić je prijavio broj 870. Videlo se da računa dok diktira voditeljki brojeve, jer je to radio polako i sa dužim pauzama. U jednom trenutku je zatražio da se izbriše broj 6, jer je pogrešio… ali, ta mu intervencija nije prošla, te je usledila reakcija.

"Ne možemo to da priznamo", rekla je Marija Veljković, kaznivši na ovaj način jedan od najkomičnijih pokušaja varanja u igri "Moj broj".

Spornu igru "Moj broj" možete pogledati od 6 minuta i 30 sekundi:

