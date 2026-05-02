Nekadašnje glamurozno utočište holivudskih zvezda, političara i kontroverznih figura, hotel Kal Neva na granici Kalifornije i Nevade, godinama je bio simbol propadanja, ali sada dobija novu priliku za život uz investiciju vrednu gotovo 300 miliona dolara.

Kal Neva je tokom zlatnog doba Holivuda bio jedno od najpoželjnijih mesta za elitu. Smešten na jedinstvenoj lokaciji koja doslovno prelazi granicu dveju američkih saveznih država, hotel je bio sinonim za luksuz, zabavu i ekskluzivu.

Njegovi gosti bili su neka od najvećih imena – Merilin Monro, Frenk Sinatra, Din Martin, Semi Dejvis Džunior, Džon F. Kenedi i brojni drugi. Bio je to prostor gde su se isprepletali šou-biznis, politika i, kako će se kasnije pokazati – podzemlje.

Mračna strana glamura i kockarski skandali

Iza sjaja skrivala se i mračnija strana. Jedan od prvih velikih skandala dogodio se još tridesetih godina prošlog veka, kada je slavna glumica Klara Bou optužena za velike kockarske dugove. Ona je tvrdila da nije bila svesna stvarne vrednosti žetona, što je izazvalo medijski spektakl.

Ipak, najveće kontroverze dolaze šezdesetih godina, kada hotel preuzima Frenk Sinatra. Iako je upravo on Kal Nevu pretvorio u epicentar slavnih, njegova povezanost sa mafijašem Samom Đankanom pokazala se kobnom. Kada su vlasti otkrile da je Đankana boravio u hotelu, Kal Neva je 1963. izgubila dozvolu za kockanje – ključni izvor prihoda.

Poslednji dani Merilin Monro

Jedan od najzanimljivijih, ali i najtužnijih delova istorije hotela vezan je uz Merilin Monro. U julu 1962. godine, samo nekoliko dana pre smrti, Monro je boravila u Kal Nevi. Viđena je na Sinatrinom nastupu, a fotografije iz tog vikenda smatraju se poslednjim snimljenim pre njene prerane smrti. Ta epizoda dodatno je učvrstila mit o hotelu kao mestu gde se glamur i tragedija susreću.

Zbog gubitka dozvole za kockanje, hotel je zvanično otišao na doboš 1976. godine. U decenijama koje su usledile, brojni investitori su pokušavali da ožive hotel, ali bez uspeha. Čak ni milijarder Lari Elison, koji ga je kupio nakon bankrota 2018. godine, nije uspeo da pokrene projekat, već je prodao nekretninu bez većih zahvata.

Hotel Kav Neva - kazino u hotelu Foto: Markives / Alamy / Profimedia

Potpuna transformacija

Sada dolazi novi pokušaj – i možda najambiciozniji dosad. Kompanija "Realberry" planira kompletnu transformaciju hotela u luksuzno odmaralište pod novim imenom "Lake Tahoe Proper".

Projekat uključuje:

197 soba, apartmana i vila,

više restorana i poznati Sirk l Bar (Circle Bar),

bazene, spa-centar i kazino,

obnovljeno pozorište sa 225 mesta.

Investicija od 298 miliona dolara trebalo bi da vrati hotel na kartu luksuznih destinacija. Za dizajn enterijera zadužena je poznata dizajnerka Keli Verstler, koja je sarađivala sa brendovima poput Diora i Luj Vitona. Kal Neva je tokom decenija postala simbol jedne ere, a sada, na pragu svog drugog veka postojanja, dobija šansu da ponovo postane središte svetskog džet-seta.

