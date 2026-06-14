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Aira Mari Braun postala je planetarno poznata još dok je bila beba. Imala je svega šest meseci kada su njene fotografije počele da osvajaju internet i naslovnice magazina. Velike plave oči, guste trepavice i svetle kovrdže učinile su da mnogi govore kako izgleda kao porcelanska lutka. Ljudi širom sveta bili su opčinjeni njenim izgledom, a popularnost joj je stigla gotovo preko noći.

Detinjstvo pred kamerama

Njena lepota ubrzo joj je otvorila vrata modne i reklamne industrije. Aira je vrlo rano počela da radi kao zaštitno lice brojnih dečjih kampanja i reklama, dok je već sa četiri godine šetala modnim pistama.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Aira Mari Braun Foto: printscreen/instagram/airamarie09

Do osme godine pojavila se u nekoliko filmova, a često su je nazivali "najlepšom bebom na svetu". Njeni roditelji redovno su je prijavljivali na dečja takmičenja lepote, na kojima je gotovo uvek osvajala nagrade ili završavala među favoritima.

Cena prerano izgubljenog detinjstva

Kako je rasla, pažnja javnosti polako je počela da jenjava. Ljudi su komentarisali da više ne izgleda toliko nestvarno kao ranije i da je postala "obična devojčica". Upravo tada krenule su i prve ozbiljne kritike na račun njene majke.

Mnogi su tvrdili da je previše opteretila dete izgledom i slavom. Pisalo se da je Aira svakodnevno bila našminkana, da je nosila perike i glamuroznu odeću neprikladnu za dete njenog uzrasta. Javnost je sve glasnije govorila da joj je detinjstvo praktično oduzeto zarad popularnosti i uspeha.

Od ogromne slave do običnog života

Vremenom je interesovanje medija splasnulo, a Aira se povukla iz centra pažnje. Danas živi mnogo mirnijim životom nego u periodu kada je njeno lice bilo svuda. Ipak, nije potpuno odustala od sveta mode.

Kako danas izgleda

Danas Aira ima 17 godina i i dalje pokušava da ostane deo modne industrije. Mediji su svojevremeno pisali da je u periodu najveće popularnosti zarađivala više od 10 miliona dolara godišnje. Iako je još veoma mlada, navodno sanja da jednog dana postane glumica i izgradi ozbiljnu karijeru pred kamerama.

Priča koja otvara mnoga pitanja

Sudbina Aire Mari Braun često se navodi kao primer tamne strane dečje slave i pritiska koji dolazi sa preranim izlaganjem javnosti. Dok su jedni u njoj videli čudo prirode i savršenu lepotu, drugi su se pitali koliko jedno dete zaista može da podnese kada odrasta pod reflektorima i očekivanjima miliona ljudi.

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