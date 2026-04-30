Prijavljivanje u hotel trebalo bi da označi početak odmora, ali može biti i početak širenja klica. Hoteli su puni površina koje svakodnevno dodiruje veliki broj ljudi, što stvara idealne uslove za prenos mikroorganizama.

Ljudi mnogo lošije peru ruke na odmoru

Problem je u tome što se ne možete pouzdati u higijenske navike drugih gostiju.

"Ljudi ni inače ne peru ruke kako treba, a na odmoru to čine još ređe i lošije", kaže mikrobiolog Džejson Tetro. Kao klice koje se lako prenose on ističe fekalne bakterije i stafilokoke.

"Ako dođete u dodir sa nekom bakterijom ili virusom, rizik od zaraze postoji otprilike četiri sata, u slučaju da slučajno dodirnete lice ili stavite prste u usta", objasnio je Tetro.

Najproblematičnije je dugme za prizemlje

Od svih hotelskih površina koje se često dodiruju, stručnjaci posebno upozoravaju na dugmad u liftu, a naročito na ono za prizemlje. Čak Gerba, mikrobiolog sa Univerziteta u Arizoni, kaže da je upravo to dugme problematično jer ga dodiruju gotovo svi koji izlaze iz hotela.

"Svi dodiruju dugme za prizemlje kako bi izašli iz hotela. Danas dugmad u liftu moram da pritiskam zglobom prsta, nakon što smo ih toliko puta uzorkovali", rekao je Gerba.

Meri Spicer, dok je bila istraživačica na Visokoj školi za javno zdravstvo Mel i Enid Zakerman na Univerzitetu u Arizoni, vodila je studiju o širenju virusa u hotelskim lobijima. Otkrila je da je dugme lifta za prizemlje najčešće dodirivani predmet koji može služiti kao prenosnik zaraznih bolesti.

Iako se dugme obično dodirne samo nakratko, i to može biti dovoljno. Tetro navodi da virusi gripa i kovida na takvim površinama mogu da prežive od četiri do osam sati. Ako neko zakašlje ili kine u blizini dugmeta, kratak dodir može biti dovoljan da pokupite virus.

Rizične su i druge površine

Rizične su i druge hotelske površine koje se često dodiruju, poput kvaka, daljinskih upravljača, prekidača za svetlo, budilnika, telefona i posuda za led, za koje Tetro kaže da se "verovatno nikada ne peru niti dezinfikuju". Zaštita je jednostavna: nakon korišćenja zajedničkih hotelskih prostora operite ruke ili upotrebite dezinfekciono sredstvo.

"Dodirivanje stvari je u hotelima donekle neizbežno", rekla je Spicer. Nakon dodirivanja dugmeta u liftu, pripazite da li dodirujete svoje lice, lice deteta ili hranu.

