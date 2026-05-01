da li ste znali?

Retko koji kuhinjski viseći element doseže do samog vrha zida, a ta praznina između nameštaja i tavanice nije plod slučajnosti ili lošeg planiranja. Iako se na taj prostor često gleda kao na sakupljač prašine, stručnjaci objašnjavaju da za ovakav dizajn postoje vrlo opravdani razlozi.

Skrivene instalacije i estetika prostora

Često se dešava da se upravo iznad ormarića nalaze ključni sistemi poput ventilacionih cevi, električnih kablova ili vodovodnih instalacija. Ostavljanje praznine omogućava lakši pristup ovim elementima bez potrebe za skupim rekonstrukcijama. Pored tehničkih razloga, ulogu igra i vizuelni utisak. U manjim prostorijama, kuhinja koja ide "od poda do plafona" može delovati pretrpano i gušiti prostor, dok prazan gornji pojas doprinosi prozračnosti i osećaju širine.

Praktičnost protiv gomilanja prašine

Kuhinjski elementi koji sežu do plafona pružaju više mesta za odlaganje i daju enterijeru modernu, neprekidnu liniju, ali imaju i svoje mane. Gornje police su uglavnom nepristupačne bez merdevina, što ih čini nefunkcionalnim za svakodnevnu upotrebu. Najveći izazov kod standardnih ormarića ostaje održavanje higijene, jer se na njihovom vrhu godinama talože masne naslage i prašina koje je teško redovno čistiti. Ipak, mnogi taj prostor pretvaraju u dekorativnu zonu sa sobnim biljkama ili ambijentalnom rasvetom.

Cena i problem neravnih plafona

Finansijski faktor je jedan od presudnih. Standardni modeli su znatno povoljniji i lakše dostupni, dok rešenja po meri koja prate liniju plafona zahtevaju više materijala i stručnu montažu. Kako navodi portal Lepa i srećna, dodatni problem predstavljaju tavanice koje gotovo nikada nisu idealno ravne.

"Plafoni retko kada budu savršeno ravni, pa su često potrebne dodatne lajsne ili prilagođavanja kako bi se postigla vizuelna ravnoteža", objašnjava se u tekstu.

Ova prilagođavanja znatno podižu krajnju cenu radova. Zbog svega navedenog, razmak iznad kuhinjskih elemenata je najčešće svesno doneta odluka koja balansira između budžeta, funkcionalnosti i tehničkih mogućnosti prostora.

Pogledajte video: Ideja za malu kuhinju