Astrolozi su ovog vikenda za svaki horoskopski znak dali detaljnu analizu kao i savete kako da se pregura Pun mesec u Škorpiji i produženi praznični odmor. Pogledajte šta čeka vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovaj produženi vikend suočava vas sa vašim unutrašnjim nemirom koji često maskirate preteranom produktivnošću. Umesto da svaki slobodan trenutak ispunite novim ciljevima, dopustite sebi luksuz potpunog zastoja. Vaša katarza ne dolazi kroz postignuće, već kroz prihvatanje tišine u kojoj ne morate biti ničiji vođa ni spasitelj. Prava snaga leži u mirovanju.

BIK

Produženi odmor donosi vam priliku da preispitate svoju definiciju sigurnosti. Ako se grčevito držite poznatih obrazaca samo iz straha od nepoznatog, osetićete snažnu energetsku blokadu. Nedelja je idealna za svesno iskoračenje iz zone komfora, promenite okruženje ili prekinite rutinu koja vas guši. Verujte da je vaša stabilnost unutar vas, a ne u stvarima koje posedujete.

BLIZANCI

Vikend pred vama fokusira vašu energiju na kvalitet, a ne na kvantitet odnosa. Osetićete zasićenje površnim razgovorima i tražićete duboku, intelektualnu razmenu koja vas hrani. Nedelja donosi važnu spoznaju o jednoj saradnji iz prošlosti - umesto da tražite krivca za prekid, potražite lekciju koja vam pomaže da u budućnosti jasnije komunicirate svoje autentične potrebe.

RAK

Ovi slobodni dani traže od vas radikalnu emocionalnu higijenu. Naći ćete se u situaciji gde će neko pokušati da igra na kartu vaše empatije kako bi izbegao sopstvenu odgovornost. Ostanite u svojoj osi i ne preuzimajte tuđe emocionalne terete. Vaša isceljujuća moć ovog vikenda usmerena je prema unutra - pružite sebi toplinu koju tako nesebično dajete drugima.

LAV

Vaša potreba za priznanjem ovog vikenda mora ustupiti mesto unutrašnjem integritetu. Shvatićete da aplauz okoline nema nikakvu težinu ako vi sami niste zadovoljni smerom u kojem idete. Iskoristite produženi vikend za povlačenje iz javnosti i rad na projektu koji čuvate kao tajnu. Istinski sjaj dolazi iz zadovoljstva sopstvenim radom, a ne iz tuđih pohvala.

DEVICA

Subota i nedelja donose vam test strpljenja kroz situacije koje ne možete kontrolisati niti ispraviti. Umesto da trošite energiju na popravljanje tuđih propusta, usmerite je na sopstvenu kreativnu ekspanziju. Nedelja je ključna za uviđanje sinkroniciteta koji vas vode prema novom izvoru znanja. Odustanite od analize i dopustite intuiciji da preuzme vođstvo.

VAGA

Produženi vikend stavlja fokus na ravnotežu između davanja i primanja. Ako se osećate iscrpljeno, to je jasan znak da ste previše energije uložili u održavanje prividnog mira na štetu sopstvene istine. Budite spremni na neprijatan, ali nužan razgovor koji će raščistiti energetsko polje u jednom važnom odnosu. Vaš mir ne sme biti kupljen vašim ćutanjem.

ŠKORPIJA

Ulazite u dane duboke introspekcije i transformacije starih navika. Ovaj vikend nudi vam priliku da spalite mostove prema verziji sebe koja je stalno bila u odbrani. Subota donosi intenzivan uvid u vaše finansijske strahove; shvatićete da obilje teče tek kada otpustite potrebu za mikroupravljanjem sudbinom. Prepustite se struji sa poverenjem.

STRELAC

Vaš duh traži širinu, ali ovaj vikend ta širina se ne nalazi u kilometrima, već u promeni perspektive. Naći ćete se u situaciji koja zahteva da preispitate svoje najčvršće stavove. Budite dovoljno hrabri da priznate da ste promenili mišljenje. Nedelja donosi susret sa osobom koja će vam služiti kao ogledalo vaših skrivenih potencijala; ne odbacujte njihove reči kao kritiku.

JARAC

Produženi odmor za vas je lekcija o ranjivosti kao najvišem obliku snage. Prestanite da se skrivate iza titula i postignuća te dopustite bližnjima da vide vašu ljudskost. Isključite poslovna obaveštenja i posvetite se fizičkom telu koje traži regeneraciju. Vaša vrednost je nezavisna od vašeg učinka; ovaj vikend je idealan da to konačno integrišete u svoju svest.

VODOLIJA

Ovi slobodni dani donose vam nalet inovativne energije, ali ona zahteva uzemljenje. Umesto da samo sanjarite o budućnosti, preduzmite jedan mali, konkretan korak prema ostvarenju svoje vizije. Društveni život biće dinamičan, ali pripazite da ne rasipate svoju energiju na ljude koji ne rezonuju sa vašom frekvencijom. Birajte društvo koje vas inspiriše na rast.

RIBE

Vikend je u znaku postavljanja čvrstih energetskih štitova. Vaša empatija je na vrhuncu, što vas čini podložnima upijanju tuđe drame. Iskoristite nedelju za boravak uz vodu ili u prirodi kako biste pročistili svoje energetsko polje. Priznavanjem sopstvenih potreba i odbijanjem da budete dežurni slušalac, vraćate sebi moć i otvarate prostor za sopstvenu kreativnu čaroliju.

