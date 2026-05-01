Nova epizoda popularnog kviza "Potera" biće emitovana u ponedeljak na prvom programu Radio-televizije Srbije sa početkom u 21 čas. Javni servis je putem svog YouTube kanala već zagrejao publiku zanimljivim insertom, u kojem je glavni akter bio voditelj Jovan Memedović.

Tokom emisije, Memedović je sa gledaocima i učesnicima podelio podatak koji ilustruje razliku u poštovanju propisa između naše zemlje i inostranstva. On je istakao poražavajuću statistiku kada je reč o kupovini dozvola za ribolov.

"E, imam jedan podatak koji je interesantan, a to je da u zapadnim zemljama na godišnjem nivou se plati jedno deset puta više tih ribolovačkih dozvola nego kod nas", primetio je voditelj.

Ova konstatacija odmah je podstakla na reakciju tragača Žarka Stevanovića, koji je na sebi svojstven način sumirao stanje na domaćim rekama. Njegov komentar ukazao je na široko rasprostranjen problem nelegalnog ribolova u Srbiji.

"Što znači kod nas na divljaka pecaju", prokomentarisao je Žarko.

Diskusiji se priključio i sam takmičar, koji je potvrdio da se mnogi ribolovci vode logikom izbegavanja kontrole, umesto poštovanja zakonskih obaveza: "Pa da, kod nas se ko ih uhvati, uhvati, to je otprilike moto s kojim većina ide nažalost", zaključio je učesnik kviza.

Ovaj kratak, ali poučan dijalog samo je uvertira u novu epizodu, koja pored testiranja znanja, očigledno donosi i zanimljiva zapažanja o našem mentalitetu.

