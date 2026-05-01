Kao što je poznato, Leon Filip Barić Orehovec šampion je 197. ciklusa kviza "TV Slagalica". On je u finalu savladao rivala Marka Popovića rezultatom 237:222, a kao nagradu dobio je 300.000 dinara, zatim kapitalno delo "Službenog glasnika" "Veliki atlas Srbije", kao i mogućnost da se takmiči u superfinalu ovog takmičenja, koje će biti prikazano u decembru mesecu ove godine.

Ko je Leon Filip Barić Orehovec, harizmatični takmičar i novi šampion "TV Slagalica"?

Bavi se trgovinom i ponosni je tata dvoje dece. Prvi put mu je bilo učešće u "Slagalici", a bila mu je odavno želja da učestvuje u popularnom kvizu RTS-a.

"Ja volim da se igram ceo život", rekao je nakon trifujmfa u "Slagalici".

Foto: Printscreen/Youtube/ RTS Slagalica - Zvanični kanal

Ono što ga je krasilo u 197. ciklusu popularnog kviza jeste kako je igrao "Skočka". Budući da mu očigledno nije bila igra, on je samo "ređao" četiri ista znaka, tipa 4 trefa, 4 pika, 4 herca...

Taktika mu je bila jasna. Na ovaj način hteo je da onemoguću rivalu da osvoji poene.

Leon Filip Barić Orehovec objasnio zašto je to radio.

"Znate kako, "Skočko" i "Moj broj" su dve igre koje nikad, čak i kad gledam "Slagalicu" kući, ne rešavam, ne gledam i jako sam loš u tim igrama", rekao je u jednoj od partija Leon Filip.

Kasnije je pojasnio taktiku četiri ista znaka u "Skočku"

"Prosto, ne mogu da pogodim "Skočka". Retko kada pogodim, malo vremena, neću da prosipam poene", rekao je svojevremeno Leon Filip.

Sve u svemu, taktika mu je uspela. Takmičari nisu uspeli da osvoje ovde poene, a svojim znanjem i u igrama gde je dobar, Leon Filip je iskoristio svoju priliku i trijumfovao u "Slagalici".

