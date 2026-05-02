Slušaj vest

U jednoj od prethodnih epizoda kultnog kviza "Slagalica", u okviru 197. ciklusa, takmičari Marko Budiša i Vladan Vasić odmerili su znanje u standardnom formatu emisije.

Ipak, najviše pažnje izazvala je igra reči.

Vladan Vasić, kviz Slagalica
Foto: Printscreen/ Youtube/ RTS Slagalica

Od ponuđenih slova u igri "Slagalica", Vladan je sastavio reč "krutilo", koja je na trenutak zbunila i voditeljku Kristinu Radenković i režiju. Nakon provere, iz režije je saopšteno da ta reč nije priznata u standardnom srpskom jeziku, već da se koristi u hrvatskom, sa značenjem "tvrdo" ili "učvršćeno".

Zbog toga njegov odgovor nije prihvaćen, što je izazvalo reakcije gledalaca, s obzirom na to da ovakve jezičke nijanse često budu predmet rasprave u kvizu.

Kako je to izgledalo pogledajte u video-prilogu:

Ne propustiteZanimljivostiKo je Leon Filip Barić Orehovec, pobednik "Slagalice"? O njegovoj nesvakidašnjoj taktici se pričalo danima
Leon Filip Barić Orehovec
ZanimljivostiOvo je prvi takmičar koji je pokušao da vara u "Slagalici": Evo šta je voditeljka uradila kada je shvatila šta radi (VIDEO)
kviz Slagalica
ZanimljivostiTakmičar Slagalice šokirao strategijom koju niko ne razume i - pobedio: Cela Srbija prepričava kako je Leon od "četiri trefa" u Skočku stigao do finala
kviz Slagalica Leon Filip Barić Orehovec
KulturaŠta je sve potrebno da budete voditeljka "Slagalice" Kristina Radenković otvorila dušu: "Verovatno naš posao ljudima deluje lagan, ali..."
2402.jpg

Video: Kviz Mozaik

KVIZ-S08-EP74 Izvor: Kurir TV