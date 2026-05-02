Od ponuđenih slova u igri "Slagalica", Vladan je sastavio reč "krutilo", koja je na trenutak zbunila i voditeljku Kristinu Radenković i režiju. Nakon provere, iz režije je saopšteno da ta reč nije priznata u standardnom srpskom jeziku, već da se koristi u hrvatskom, sa značenjem "tvrdo" ili "učvršćeno".