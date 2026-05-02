Takmičar Vladan Vasić je u kvizu "Slagalica" sastavio reč koja je izazvala zbunjenost voditeljke Kristine Radenković.
jezičke nedoumice
"Ne možemo to da prihvatimo" Voditeljku zbunila reč koju je sastavio takmičar "Slagalice", a onda je dobio objašnjenje (VIDEO)
U jednoj od prethodnih epizoda kultnog kviza "Slagalica", u okviru 197. ciklusa, takmičari Marko Budiša i Vladan Vasić odmerili su znanje u standardnom formatu emisije.
Ipak, najviše pažnje izazvala je igra reči.
Foto: Printscreen/ Youtube/ RTS Slagalica
Od ponuđenih slova u igri "Slagalica", Vladan je sastavio reč "krutilo", koja je na trenutak zbunila i voditeljku Kristinu Radenković i režiju. Nakon provere, iz režije je saopšteno da ta reč nije priznata u standardnom srpskom jeziku, već da se koristi u hrvatskom, sa značenjem "tvrdo" ili "učvršćeno".
Zbog toga njegov odgovor nije prihvaćen, što je izazvalo reakcije gledalaca, s obzirom na to da ovakve jezičke nijanse često budu predmet rasprave u kvizu.
Kako je to izgledalo pogledajte u video-prilogu:
Video: Kviz Mozaik
