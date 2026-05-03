Posao: Neće vam trebati ničija pomoć da savladate i najzahtevnije vrhove poslovnih izazova. Očekuje vas dinamičan ritam – od važnih razgovora do terenskog rada, a vaša će koncentracija biti toliko oštra da vam nijedan detalj neće promaći.

Ljubav: Čudni su putevi srca; sanjarićete o nekome čija vas je poruka dotakla u dušu, iako vas fizički možda ne privlači. No, nemojte se iznenaditi ako pokleknete pred nečijim upornim udvaranjem. Mogli biste kući da se vratite potpuno zatečeni sopstvenom zaljubljenošću.

Zdravlje: Pucate od energije i žeđi za novim iskustvima! Prijatelji će vas mamiti na neobične poduhvate, ali ipak usporite pre nego što se upustite u kakve vratolomije. Budite posebno oprezni u saobraćaju i čuvajte tu dragocenu snagu.

Najbolji dan: 4. maj

Najlošiji dan: 6. maj

Bik

Posao: Vaš organizacijski talenat sija punim sjajem. Ako osećate da vam trenutna zarada ne prati ambicije, vaš preduzetnički duh pronaći će put do dodatnih izvora prihoda. Snalažljivost vam je u venama, iskoristite je za veliki uzlet.

Ljubav: Zvezde pišu ozbiljna poglavlja za vaše srce. Veze započete ovih dana nosiće pečat sudbine i intuitivnog razumevanja bez ijedne izgovorene reči. Zauzeti Bikovi napokon će otključati vrata komunikacije, rešiti stare nesporazume i ponovo osetiti onu toplu bliskost - koja ih je i spojila.

Zdravlje: Vaša vladavina daruje vam odličan imunitet i otpornost. Jedini izazov biće mirisni slatkiši kojima ćete teško odolevati. Ako planirate dijetu, sada je savršen trenutak jer će kilogrami nestajati gotovo sami od sebe.

Najbolji dan: 7. maj

Najlošiji dan: 9. maj

Posao: Pripremite se za pojačani tempo. Iako će napetost rasti, vaša sposobnost multitaskinga će vas spasiti. Neki će morati da se uhvate u koštac s dugovima iz prošlosti, dok će drugi učiti kako elegantno preskočiti nametnuta ograničenja.

Ljubav: Venera je u vašem znaku i donosi dašak čarolije! Očekujte talas pomirenja i obnavljanje strasti koje su možda malo usnule. Iako se stvari možda ne kreću brzinom svetlosti, videćete da je svaki ljubavni čvor rešiv. Samci, nova ljubav je bliže nego što mislite – samo držite oči i srce otvorenim.

Zdravlje: Svest o važnosti zdravog tela vodi vas pravo u dvorane za vežbanje. Kondicija će vam se vratiti u rekordnom roku, a iako ćete biti psihički stabilni, nemojte dozvoliti da vam porodične sitnice trajno pokvare raspoloženje.

Najbolji dan: 9. maj

Najlošiji dan: 5. maj

Rak

Posao: Postajete pravi majstor diplomatije; znaćete da upotrebite pravu reč u savršenom trenutku i otvorite vrata saradnji koja su do juče bila zaključana. Kreativnost vam je na vrhuncu, a korisne informacije pljuštaće sa svih strana.

Ljubav: Vaša osećanja će biti poput morske plime i oseke – nedokučivi čak i vama samima. Od neverovatne siline emocija do iznenadne unutrašnje praznine, ta će promenljivost zbunjivati i vas i partnera. Srećom, voljena osoba imaće strpljenje za vaše emotivne dubine.

Zdravlje: Mars vas čini nervoznima, pa nemojte potcenjivati snagu vitamina. Imunitet bi mogao nakratko da vam posustane pred nekom virozom, stoga se naoružajte voćem i povrćem i toplim čajevima na vreme.

Najbolji dan: 3. maj

Najlošiji dan: 8. maj

Lav

Posao: Okolnosti bi mogle da budu vetrovite, a saradnici bi mogli da brane stavove koji se kose s vašim vizijama. Mudro je ostati po strani, kloniti se kancelarijskih tračeva i na sastancima zadržati svoje adute u rukavu dok ne dođe pravi trenutak.

Ljubav: Nedelja donosi mirise novih početaka! Romantične iskre mogle bi da frcnu na porodičnim proslavama ili poslovnim zabavama, a posrednik bi mogao da bude neko od rodbine. Bračni odnosi ostavljaju krizne dane iza sebe i ulaze u sigurnije vode ispunjene mirom.

Zdravlje: Vaš snažni imunitet biće vaš najbolji štit. Kondicija vam je zavidna, a vaša društvenost i pozitivna energija kojom zračite učiniće vas najpoželjnijim gostom na svim okupljanjima. Ipak, u svemu budite umereni.

Najbolji dan: 4. maj

Najlošiji dan: 9. maj

Posao: Sve što dotaknete biće dovršeno s preciznošću koja oduševljava. Vreme je idealno za pregovore, potpisivanje važnih ugovora i izlazak u javnost – vaši profesionalni ciljevi napokon postaju stvarnost.

Ljubav: Pripazite da vam želje ne zasene stvarnost. Jedna nepromišljena izjava mogla bi da uzdrma temelje vaše veze. Ako osećate napetost u vazduhu, izbegavajte "vruće" teme i radije se fokusirajte na ono što vas spaja, a ne na ono što vas razdvaja.

Zdravlje: Joga, pilates ili lagana šetnja šumom biće melem za vaš duh. Sunce i Merkur daju vam dovoljno pogona da se rešite viška kilograma, stoga konstruktivno iskoristite tu energiju i rezultati će biti vidljivi vrlo brzo.

Najbolji dan: 6. maj

Najlošiji dan: 5. maj

Vaga

Posao: Vaši rezultati naći će se pod svetlima reflektora, a aplauz javnosti biće zaslužen i glasan. Moguće su nagrade za minuli trud, a neki od vas će putem prijateljskih veza doći do ponude za posao koju je teško odbiti.

Ljubav: Nalazite se na važnoj životnoj prekretnici. Veridba, planiranje zajedničkog života ili vest o prinovi mogli bi da obeleže ovu nedelju. Ako sanjarite o nekome ko vam se čini nedostižnim, vaša iskrenost i neverovatne komunikacijske veštine srušiće sve prepreke.

Zdravlje: Telo vas moli za malo više sna i istinskog odmora. Stres se nakuplja u leđima, pa pripazite na položaj pri spavanju ili konačno zamenite onaj stari jastuk novim – vaša kričma će vam biti zahvalna.

Najbolji dan: 9. maj

Najlošiji dan: 8. maj

Škorpija

Posao: Možda niste oduševljeni uslovima rada, ali nemojte dozvoliti da vam privremeni pad interesovanja poljulja ambicije. Verujte u svoj put, ali budite oprezni s finansijskim ulaganjima i posuđivanjima – radije čuvajte ono što imate.

Ljubav: Magnetna privlačnost prema nekome ko je potpuno drugačiji od vašeg uobičajenog "tipa" izbaciće vas iz ravnoteže. Jedna osoba postaće stalni stanar vaših misli, a ljubavna priča koja se razvija biće obavijena velom mistike i slatke neizvesnosti.

Zdravlje: Vreme je za malo "beauty" rituala. Venera vas podstiče da se uredite, posetite frizera ili isprobate nove preparate za negu. Ako osećate pad energije, bioenergetski tretmani ili alternativne metode opuštanja doneće vam željeni mir.

Najbolji dan: 3. maj

Najlošiji dan: 9. maj

Strelac

Posao: Stavite po strani zadatke koje može da obavi neko drugi i fokusirajte se samo na bitno. Ako primećujete da je neko partnerstvo postalo neisplativo, raskinućete ga bez previše osvrtanja, spremni za nove pobede.

Ljubav: Nedelja će biti ispunjena porukama, pozivima i velikim planovima. Ipak, čuvajte se bučnih rasprava podstaknutih ljubomorom ili povređenim ponosom. Samci će se naći na slatkim mukama, birajući između dve podjednako privlačne i harizmatične osobe.

Zdravlje: Zainteresovaćete se za nove načine očuvanja zdravlja i ishrane. Redovna kontrola pritiska ili poseta lekaru nisu loša ideja, čisto da umirite misli. Ne zaboravite da se odmarate, stres vam je trenutno najveći neprijatelj.

Najbolji dan: 4. maj

Najlošiji dan: 3. maj

Jarac

Posao: Vaša praktičnost i spretnost biće ključ uspeha, posebno ako se bavite zanatima ili rukotvorinama. Otvaraju se vrata inostrane saradnje, a vaša komunikacija sa šefovima biće toliko fluidna da ćete s lakoćom progurati svaku svoju ideju.

Ljubav: Neko iz poslovnog okruženja posmatra vas kroz sasvim drugačije naočare. Ako osetite da su iskre obostrane, zanemarite "šta će selo reći" i sledite srce. Bračni odnosi koji su bili uzdrmani nepoverenjem, napokon ulaze u fazu izglađivanja i ponovnog građenja mostova.

Zdravlje: Okružite se vedrim ljudima koji će vam oterati mračne misli. Poslovni stres je prisutan, ali topli zagrljaj voljenih biće najbolji lek za vaše neraspoloženje. Pripazite se povreda, a i vašoj kičmi bi prijala masaža.

Najbolji dan: 7. maj

Najlošiji dan: 5. maj

Vodolija

Posao: Možda ćete se suočiti s nekoliko vetrenjača na svom putu. Nezadovoljstvo uslovima ili nerazumevanje šefa mogli bi da vas podstaknu na razmišljanje o promenama. Nemojte da srljate, pričekajte da se prašina slegne pre konačnog reza.

Ljubav: Venera vas uzima pod svoje okrilje i uvodi u vedrije dane. Iako komunikacija s partnerom još nije savršena, napredak je i te kako vidljiv. S lakoćom ćete srušiti barijere koje su vas delile od osobe koja vam se sviđa i konačno joj pristupiti na pravi način.

Zdravlje: Iako ste vitalni, promene raspoloženja i nesanica mogle bi malo da vas iscrpe. Koncentracija vam nije najjača strana ove nedelje, pa dajte sebi dozvolu da neke stvari obavite sporije nego inače.

Najbolji dan: 9. maj

Najlošiji dan: 3. maj

Ribe

Posao: Ulazite u nedelju u kojoj će vaša originalnost biti vaše najjače oružje. Čak i ako vaš posao zahteva stroga pravila, pronađite način da u njega utkate svoju kreativnu nit – zvezde će to nagraditi.

Ljubav: Partner bi mogao da krije svoje prave brige, stoga budite nežni, ali ne i naporni u ispitivanju. Samci, oprezno s onima koji još nisu raščistili sa svojom prošlošću – nemojte biti nečiji flaster za rane, zaslužujete nekoga ko je celim srcem spreman za vas.

Zdravlje: Vaš optimizam je zarazan i on je glavni izvor vaše snage. Vladavina Bika ističe vašu harizmu, pa ćete gde god krenuli pleniti pažnju svojom blistavom energijom i toplom rečitošću.

Najbolji dan: 3. maj

Najlošiji dan: 4. maj

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

