Pa zašto bi bacila tekilu kad ju je već kupila? Bizaran incident na bezbednosnoj kontroli na aerodromu postao je viralan nakon što je putnica odlučila da naiskap popije celu flašu tekile umesto da je baci dok je prolazila kroz bezbednosnu kontrolu.

Naime, putnica je zaustavljena na kontroli zbog unošenja prekomerne količine tečnosti. Umesto da preda flašu, ona je počela da je pije na licu mesta kako bi izbegla bacanje.

Izjave očevidaca i viralni snimci navode da je putnica konzumirala značajnu količinu alkohola upravo u redu za bezbednosni pregled, privlačeći pažnju i drugih putnika i osoblja aerodroma.

Snimci neobičnog trenutka brzo su se proširili društvenim mrežama, a brojni korisnici su reagovali s nevericom ili ismevajući ovaj slučaj. Neki su se tako narugali ekstremnoj odluci, dok su drugi istakli strogo sprovođenje pravila o tečnosti koje putnicima često ostavlja ograničen izbor.

"Ja ne bih sedeo pored nje", "Bubrezi će imati zabavan dan", "Zamisli je kad krene da traži svoje sedište", "Iskreno, meni je ovo potpuno ikonično ponašanje", "Poleteće ona pre nego avion", izrugivali su se u komentarima.

