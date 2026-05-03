da li ste ćulo za neko od ovih imena?

Prati ih epitet neobičnih imena. Svakako spadaju u red onih najoriginalnijih, a iza svakog sigurno postoji dobar razlog zašto je upravo ono odabrano.

Inspiraciju za odabir imena možete pronaći na raznim mestima ili pak predmetima. Tako je otac Džemine Nikolić odlučio da mu se ćerka zove po televizoru marke "gemini" (džemini) .

Džemina iz aleksinačkog sela Gornji Ljubeš rođena je 20. januara 1968. godine, a njen otac Žarko proslavio je njeno rođenje kupovinom televizora pomenute marke. Njegovu odluku treba posmatrati i iz konteksta vremena jer je tada ovaj uređaj bio za mnoge nedostižan i pravo tehnološko čudo.

Džeminu su mnogi pitali otkud joj takvo ime, a njenog supruga to nije bunilo jer je zna od detinjstva i upoznat je sa ovom porodičnom pričom. Njena želja bila je da se zove Ana, ali je ispoštovala očevu odluku.

"I kada ostali nisu, ja sam morala da pokazujem državljanstvo jer su zbog imena sumnjali da nisam Srpkinja", ispričala je sa čime se sve suočavala zbog imena.

U grupi gde je Džemina vremenom su se upisala i ova muška imena u Srbiji: Jorgovan, Plamen, Omiljeni, Brusli, Gricko, Oblak, Biserko, Svilenko, Ris, Jasen, Edip, Ruzvelt, Dinarko, Ronaldo, Zeka, Tarzan, Mrgud.

A među ženskim imenima izdvajaju se Bistra, Sjajna, Lutka, Duga, Čajka, Svila, Vidra, Željica, Pepeljuga, Odiseja, Prinseza, Pravda, Pobeda, Paloma, Metka, Mirođija i Lasta.

Imena se biraju i omiljenim likovima iz filmova i serija pa je tako neko dobio ime: Rijana, Arijana, Ešli, Nora, Aleks, Kim, Patrik, Kiti, Princ, Šeherezada.

I dok se neka imena izdvajaju kao nesvakidašnja, ova su pala u zaborav.

Neobično ime ponela je i medicinska sestra iz Nove Varoši koja se zove Omiljena. “Ja sam srednja sestra u porodici i tetka koja živi u Nišu dala mi je to ime. Uvek sam bila jedina osoba koja se tako zove i to mi je uvek imponovalo. Neobično je ime za ovaj kraj”, ispričala je Omiljena Drulović.

Tu su i imena Srbija, Tesla pa Kiša kako se zove devojčica iz Beograda po kojoj je još jedan devojčica dobila ime dok se njen brat zove San. "Meni je moje ime kul i svi mi drugari to kažu. Do sada nisam čuo ama baš nijedan loš komentar. I sestrino i moje ime je super. A i slaže nam se, ja sam Sunce, ona je Kiša", rekao je taj dečak.

