Slušaj vest

Dok je jedni smatraju brutalističkim simbolom jednog vremena, drugi je i danas vide kao hladnu, surovu građevinu koja dominira okolinom svojim neobičnim izgledom. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da ovu zgradu nije voleo ni sam Josip Broz Tito.

"Televizorka” je nadimak dobila zbog specifičnih betonskih okvira oko prozora, koji podsećaju na stare televizijske ekrane. Upravo taj detalj učinio ju je jednom od najprepoznatljivijih zgrada Novog Beograda, ali i metom brojnih kritika još od trenutka kada je izgrađena.

Mnogi Beograđani i danas, prolazeći pored nje, imaju osećaj kao da gledaju u futuristički eksperiment iz nekog drugog vremena. Za jedne je remek-delo brutalizma, za druge primer arhitekture koja je potpuno zanemarila toplinu i ljudsku meru.

Josip Broz Tito Foto: Ustupljena fotografija, Vukotić media, Arhivske fotografije

A onda je stigao i sud čoveka čija je reč u tadašnjoj Jugoslaviji bila gotovo konačna.

Tokom obilaska Novog Beograda 14. maja 1977. godine, Tito je govorio o urbanističkom razvoju grada i tom prilikom otvoreno priznao da mu se pojedine zgrade nimalo ne dopadaju. Posebno je izdvojio upravo "Televizorku".



"Drago mi je što ste odlučili da ne gradite stambene zgrade više od deset spratova. To je dobro, jer nije lako onima koji moraju peške kada se lift pokvari. Gledam sada ove solitere koji su izgrađeni. Ima veoma lepih; većina je lepa. Ali ima i nekoliko koji se meni, da vam kažem, nimalo ne sviđaju. Na primer, oni sa prozorima koji izgledaju kao televizori”, rekao je Tito.

Tom izjavom praktično je zauvek obeležio reputaciju ove zgrade, a nadimak "Televizorka” ostao je da živi do danas.

Ipak, bez obzira na kritike, Blok 28 vremenom je postao jedan od funkcionalnijih delova Novog Beograda. Za razliku od mnogih drugih blokova, stanovnici ovde imaju više zelenila, široke pešačke zone i sadržaje koji omogućavaju da gotovo sve osnovne potrebe budu zadovoljene unutar samog naselja.

Foto: Nemanja Nikolić

Posebno je zanimljiva i škola u ovom bloku, građena od tri povezane osmougaone zgrade, koja i danas važi za jedno od arhitektonski najneobičnijih obrazovnih zdanja u Beogradu.

I dok se mišljenja o "Televizorki” ni danas ne smiruju, jedno je sigurno - malo koja zgrada u Beogradu ima tako zanimljivu istoriju i činjenicu da ju je javno kritikovao upravo Tito.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Intervju Milan St Protić