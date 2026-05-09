Visoki talasi i savršeni uslovi za surfovanje. Sve je izgledalo kao običan izlet dok se iz vode nije pojavilo karakteristično peraje. "Nemoj da padneš!" povikao je jedan muškarac dok je snažna ajkula jurila njegovog prijatelja. Scene su se odvijale kod obale Kalifornije. Jezivi trenuci zabeleženi su kamerom.

Sa svakom sekundom situacija je postajala sve opasnija. Izlet se pretvorio u borbu za ravnotežu.

Incident se dogodio 25. aprila kod obale Santa Barbare u Kaliforniji. Surferima je bilo potrebno nekoliko dana da se oporave od šoka i objave snimak na internetu. Video prikazuje situaciju koja je mogla da ima dramatične posledice.

Dvojica iskusnih surfera, Ron Takeda i Tavis Boise, surfovali su na posebnim daskama sa podvodnim krilima koje lebde iznad površine vode. Odjednom su primetili veliku siluetu iza sebe.

"Da li je to delfin?", upitao je Tavisov prijatelj. Već u sledećem trenutku bilo je jasno da je u pitanju nešto mnogo veće.

Snimak je postao viralan na internetu

Muškarac koji je snimao zabeležio je trenutak kada je ajkula plivala odmah iza njegovog prijatelja. Na snimku se vidi kako peraje seče vodu i kako se predator brzo kreće.

"Nemoj da padneš! O, Bože, prati te!", čuje se na snimku dok je situacija postala sve napetija.

Nekoliko minuta napetosti na vodi

Kako prenosi The Guardian, ajkula je pratila surfera nekoliko minuta. Kretao se brzinom od oko 16 kilometara na sat, pokušavajući da održi ravnotežu i izbegne pad u vodu.

"Bilo je neverovatno. I dalje nas je jurila": rekao je Boise.

Obojica su ranije imali susrete sa ajkulama, ali nikada u ovakvoj situaciji i nikada tako dugo.

Ajkula je iznenada otplivala

Na kraju je životinja izgubila interesovanje i otplivala. Surferi nisu povređeni.

Stručnjaci koji su analizirali snimak zaključili su da je najverovatnije reč o velikoj beloj ajkuli. Muškarci veruju da je ajkula verovatno bila samo radoznala. Daske sa hidrokrilima odozdo podsećaju na kretanje plena.

"Siguran sam da je bila radoznala. Nije nas ni dotakla" - rekao je Takeda.

Uprkos opasnoj situaciji, surferi nemaju nameru da odustanu od svojih izleta. Priznali su da sada znaju šta da rade ako se slična situacija ponovi: "Najvažnije je da ne padneš".

(Kurir.rs/Blic)

