Slušaj vest

Porodica koja stoji iza južnokorejskog korporativnog giganta Samsung dovršila je isplatu poreza na nasledstvo u iznosu od12 biliona vona, što je oko 8 milijardi dolara i najveća takva uplata u istoriji zemlje.

Predsednik uprave Li Dže-jong i ostali članovi porodice, uključujući njegovu majku Hong Ra-hi, kao i sestre Li Bu-džin i Li So-hjon, pomenuti iznos su platili u šest rata tokom poslednjih pet godina. Poreska obaveza vezana je za imovinu pokojnog predsednika kompanije Li Kun-hija, koji je preminuo u oktobru 2020.

Li Kun-hi, pokojni predsednik kompanije Samsung Foto: Profimedia

Samsung je najveći južnokorejski čebol, odnosno porodični konglomerat, s poslovanjem koje obuhvata elektroniku, tešku industriju, građevinarstvo i finansijske usluge. Li Kun-hi ostavio je bogatstvo vredno 26 biliona vona, uključujući deonice, nekretnine i umetničke zbirke. Porodica je tada poručila da je "plaćanje poreza prirodna dužnost građana".

Bogatstvo porodice udvostručilo se u godinu dana

Samsung je juče potvrdio da je poslednja rata podmirena. Prema Blumbergovom indeksu milijardera, porodica Li ima ukupno bogatstvo veće od 45 milijardi dolara.

Njihovo bogatstvo se u poslednjih godinu dana više nego udvostručilo, ponajpre zbog velike potražnje za računarskim čipovima u globalnoj industriji veštačke inteligencije, što je podiglo tržišnu vrednost Samsung Electronicsa.

Osim proizvodnje čipova, Samsungova tehnološka divizija uključuje jednog od najvećih svetskih proizvođača pametnih telefona i velikog proizvođača televizora.

Video: Samsung Galaxy S25 Slim - 360 stepeni