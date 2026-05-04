Jang Binglin, poznat kao "gaming grandpa" (deka gejmer), zvanično je najstariji muški gejming strimer na svetu prema Ginisovim rekordima. Gejming se često predstavlja kao industrija mladih, brzih refleksa, novih generacija konzola i publike koja prati svaki veliki release čim se pojavi. Ipak, priča kineskog gejmera Jang Binglina najbolje pokazuje da igranje odavno nije vezano samo za godine.

Ginisov rekorder iz provincije Sičuan

Jang Binglin, poznat kao "gaming grandpa", zvanično drži Ginisov rekord za najstarijeg muškog gaming strimera na svetu. Prema zvaničnom sajtu Guinness World Records, rekord je verifikovan 20. avgusta 2025. godine u Luzhouu, u kineskoj provinciji Sichuan, kada je Jang imao 89 godina i 253 dana. Rođen je 10. decembra 1935. godine, što znači da danas ima 90 godina.

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste to što Jang nije samo simboličan rekorder koji povremeno upali igru. Ginis navodi da je i dalje aktivan, a među novijim naslovima koje je igrao pominju se Assassin’s Creed Shadows i Black Myth: Wukong, jedan od najvećih kineskih AAA projekata poslednjih godina.

Uspeh na platformi Bilibili

Jang je i ranije ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji muški gaming kreator na platformi Bilibili. Taj rekord je verifikovan 25. decembra 2023. godine, kada je imao 88 godina i 15 dana. Tada je već imao više od 70 gaming videa, preko 273.000 pratilaca, dok je njegov video iz igre Hitman: World of Assassination prešao dva miliona pregleda.

Od naftnog inženjera do gejming zvezde

Njegova životna priča dodatno pojačava celu priču. Pre nego što je postao internet poznat kao "gaming grandpa", Jang je radio u naučnom istraživanju i inženjeringu vezanom za bušenje nafte i gasa u južnom Sičuanu. Nakon penzionisanja 1996. godine, okrenuo se stonom tenisu i video igrama, a hobi je vremenom prerastao u ozbiljnu svakodnevnu rutinu.

Prema Ginisovom profilu, počeo je sa manjim igrama, a zatim prešao na avanture i akcione naslove kao što su Tomb Raider, Resident Evil, Sniper i različite puzzle igre. Njegova kolekcija je vremenom narasla na više od 500 igara, dok je do najnovijih konzola stigao i zahvaljujući fanovima, koji su mu poklonili PlayStation 5.

Disciplinovana rutina i "stara škola" igranja

Posebno zanimljiv detalj je način na koji Jang igra. Umesto da se oslanja samo na vodiče, brze klipove i gotova rešenja, on strategije, zapažanja i vreme završavanja zapisuje u svesku. Ginis navodi da ima vrlo disciplinovanu dnevnu rutinu: Ustaje u šest ujutru, igra stoni tenis, ide u kupovinu, odmara posle ručka, a zatim u 15 časova počinje vreme rezervisano za gejming.

Upravo ta kombinacija modernog gejminga i stare škole nedavno ga je ponovo učinila viralnim. Više portala pisalo je da je Jang završio Resident Evil Requiem bez korišćenja walkthrough vodiča, oslanjajući se na ručno crtane mape, beleške o zagonetkama i sopstveni sistem praćenja napretka. GamesRadar navodi da je tokom igranja zapisivao mape i hintove u svesku, dok je TechSpot njegov pristup opisao kao "staromodni" način prelaska jedne od zahtevnijih survival horror igara.

Gejming kao prozor u svet

Zbog toga je njegova priča mnogo više od simpatične internet zanimljivosti. Jang Binglin pokazuje da gejming može da bude prostor radoznalosti, discipline i učenja bez obzira na godine. Njegov primer je posebno zanimljiv u vremenu kada se igre često posmatraju kroz brzinu, kompetitivnost, reaction time i stalnu trku za novim trendovima.

Jang, međutim, igra drugačije. Njegov pristup više liči na istraživanje nego na takmičenje. On igre koristi kao način da upozna nove svetove, kulture, istorijske periode i tehnologije, što je njegov unuk opisao kao "prozor" kroz koji deda doživljava različite delove sveta.

Globalni pokret "senior" gejmera

Nije jedini stariji gejmer koji je ušao u Ginisove rekorde. Japanka Hamako Mori, poznata kao "Gamer Grandma", drži rekord za najstariju žensku videogame jutjuberku. Ginis navodi da je njen rekord verifikovan 25. novembra 2019. godine, kada je imala 89 godina i 280 dana, a video igre je tada igrala više od 38 godina.

Još jedan važan primer iz istorije gejminga je Doris Self, američka Qbert takmičarka koju Ginis vodi kao najstariju kompetitivnu videogamerku. Ona je 1. jula 1984. ostvarila svetski rekord u QBertu sa 58 godina, a nastavila je da se takmiči i pokušava da povrati titulu sve do smrti u 81. godini.

Inspiracija za sve generacije

Zato se Jang Binglin ne uklapa samo u jednu viralnu priču, već u širi niz ljudi koji su pokazali da gaming ne pripada samo jednoj generaciji. Od arkadnih rekorda Doris Self, preko YouTube uspeha Hamako Mori, do Bilibili strimova Jang Binglina, video igre su postale prostor u kojem iskustvo, strpljenje i upornost mogu da budu jednako važni kao refleksi.

Jang je u razgovoru za Ginis istakao da želi da nastavi da doprinosi kao gejming kreator i da mladima pokaže kako igre mogu da donesu inspiraciju, ali i da odgovornosti u životu treba da dođu pre hobija. Upravo ta poruka čini njegov rekord posebnim: on nije samo najstariji strimer u svojoj kategoriji, već i dokaz da gejming može da ostane deo života mnogo duže nego što mnogi pretpostavljaju.

