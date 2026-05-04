Slušaj vest

Ova nedelja donosi snažnu emotivnu energiju koja mnoge podstiče na iskrenost, odluke i promene. Neki će se napokon suočiti sa onim što osećaju, dok će drugi dobiti priliku koju nisu očekivali. Za dva znaka posebno, ovo nije obična nedelja. Reč je o razdoblju koje može promeniti smer njihovog ljubavnog života.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi ulaze u nedelju u kojoj emocije više ne mogu ostati skrivene. Ono što su dugo potiskivali sada izlazi na površinu. Mnogi Rakovi mogli bi napokon otvoreno reći šta osećaju, bilo da je reč o novoj simpatiji ili odnosu koji već dugo traje. Upravo ta iskrenost donosi preokret. Kod nekih će to značiti produbljivanje odnosa, dok će drugi shvatiti da je vreme za promenu. U oba slučaja, Rak izlazi iz neizvesnosti i ulazi u jasniju fazu.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage ova nedelja donosi iznenađenja koja dolaze kroz odnose. Neočekivana poruka, susret ili razgovor mogu pokrenuti nešto što su mislile da je završeno ili nemoguće. Vage koje su bile nesigurne u svoja osećanja sada dobijaju jasniju sliku. Ono što je bilo neodlučno počinje da se razvija u konkretnom smeru. Za neke to može značiti novu ljubav, a za druge povratak osobe iz prošlosti. Ključno je to što Vaga više neće stajati na mestu.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?