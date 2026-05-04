Svet je dobio inovativnu interaktivnu kartu koja korisnicima omogućava da istraže kako se geografski položaj bilo kog mesta na planeti menjao još od doba superkontinenta Pangee. Na kreiranju ovog digitalnog alata stručnjaci su radili čitavu deceniju.

Platforma Paleolatitjud.org funkcioniše po principu savremenih navigacionih mapa, ali sa fokusom na praistoriju. Ona pruža uvid u pomeranje kontinenata tokom poslednjih 320 milionagodina, prateći putanje tektonskih ploča koje su u prošlosti izgledale potpuno drugačije.

Novi pogled na fosile i geologiju

Prema pisanju portala Science Alert, ovaj resurs omogućava naučnicima da geološke i paleontološke nalaze posmatraju iz sasvim novog ugla. Pronađeni fosili sada se mogu locirati ne samo u određenom vremenskom razdoblju, već se može precizno pratiti i njihovo fizičko kretanje kroz prostranstva.

Interaktivna mapa pokazuje gde vam bila kuća pre 320 miliona godina

Sistem se oslanja na Utrehtski paleogeografski model, koji detaljno rekonstruiše transformaciju zemljine kore od Pangee do današnjeg rasporeda kopna. Alat je javan, a nakon unosa željene lokacije, generiše se grafikon koji ilustruje promenu geografske širine kroz vekove.

Od zajedničkog kopna do okeanskih dubina

U periodu pre 320 do 200 miliona godina, današnja Evropa, Afrika i obe Amerike bile su spojene u jednu džinovsku masu. Tektonski procesi i pukotine u kori postepeno su razdvojili ove regione, što je dovelo do vulkanskih aktivnosti i, konačno, nastanka Atlantskog okeana. Ovaj projekat je od ogromnog značaja za paleoklimatologe, jer položaj mesta u odnosu na ekvator direktno diktira nivo sunčevog zračenja i klimatske uslove.

"Bilo je potrebno 10 godina i mnogo rada geologa da se ovo postigne" - ove reči stručnjaka potvrđuju kompleksnost poduhvata koji obuhvata čak i specifične zone poput Himalaja, Kariba i Mediterana, gde su delovi kore potonuli duboko u unutrašnjost planete.

Razumevanje izumiranja i budući ciljevi

Karta prevazilazi nivo puke zabave jer povezuje današnje stene sa tektonskim pločama koje su davno nestale sa površine. Povezivanjem lokacija fosila sa nekadašnjim klimatskim zonama, istraživači mogu lakše da utvrde koja su područja bila fatalna tokom masovnih izumiranja, a koja su pružala spas ugroženim vrstama. Krajnja ambicija tima je kreiranje mapa koje će verno prikazivati migracije drevnih organizama preko kontinenata koji su se neprestano menjali.

