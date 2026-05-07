Slušaj vest

Maranda Bauers (47) i njen suprug Džon (40) napustili su svoju dvospratnu kuću sa tri spavaće sobe u Pensakoli na Floridi, za koju su plaćali 2.300 dolara mesečno, i preselili se u malu hotelsku sobu.

Njihova odluka nije bila impulsivna. Godine 2023. Džon je doživeo tešku nesreću na radu kada mu je čelična greda zdrobila desnu ruku, zbog čega više nije mogao da radi. Maranda, koja vodi sopstveni posao čišćenja, odjednom je ostala jedini izvor prihoda i nije mogla sama da pokriva visoku kiriju. Par je prvo dve nedelje živeo kod porodice, a zatim su odlučili da se presele u hotel, gde žive već skoro dve godine.

Kirija veća od računa u hotelu

Ranije su za kiriju izdvajali 2.300 dolara mesečno, ne računajući račune i ostale troškove. Danas plaćaju 307 dolara nedeljno za hotelski smeštaj sa jednom spavaćom sobom, u koji su uključeni struja, voda, internet, odnošenje otpada i besplatan parking. Soba se rezerviše u blokovima od šest meseci, što im pruža određenu finansijsku predvidivost.

Ova promena donela im je značajne uštede. Maranda ističe da u proseku uštede oko 1.000 dolara mesečno, odnosno približno 12.000 dolara godišnje, a taj novac planiraju da iskoriste za kupovinu zemljišta i izgradnju male kuće.

Koliko mesečno uštede

Prema njenim rečima, najveća prednost života u hotelu jeste jednostavnost i manji finansijski pritisak.

- Najveća prednost života u hotelu je što ne morate trošiti hiljade dolara na kiriju. Ne morate da izdvojite novac za depozit niti da platite mesec unapred. Kada rezervišem boravak na šest meseci u ovom hotelu, znam da će maksimalni račun biti 307 dolara nedeljno. Mnogo je lakše skupiti 307 dolara nedeljno nego svakog meseca pokrivati kiriju i račune. U proseku, tokom poslednje dve godine, uštedeli smo oko 1.000 dolara mesečno.

Dodaje da čak ni nakon što je Džon počeo da prima određenu naknadu situacija nije postala dovoljno stabilna za povratak na stari način života.

- Do trenutka kada je Džon počeo da dobija naknadu, nismo mogli da priuštimo neizvesnost da li ćemo imati novca za kiriju. Bilo je preteško da sama od svoje zarade plaćam stanarinu.

"Imamo i malu kuhinju"

Njihova hotelska soba možda nije luksuzna, ali zadovoljava sve osnovne potrebe i funkcioniše kao mali stan. Imaju kuhinju sa dva rešoa i frižider pune veličine, što im omogućava da sami kuvaju i izbegnu dodatne troškove. Hotel nudi čišćenje svake dve nedelje, a svakodnevno mogu dobiti čistu posteljinu.

- Imamo malu kuhinju sa dva rešoa i frižider pune veličine, pa možemo sami da spremamo obroke. U našu nedeljnu cenu uključeni su struja, voda, odnošenje otpada, internet i besplatan parking. Nude čišćenje sobe svake dve nedelje ako to želimo, a svaki dan daju čistu posteljinu. Sviđa mi se praktičnost – jedan račun nedeljno. Ne moram da brinem koliko trošim vodu ili koliko koristim klimu.

Kako bi prostor učinila prijatnijim, postavila je pregrade i napravila odvojene zone, pa čak i mali radni kutak. Iako priznaje da život u hotelu nije luksuzan, smatra da se isplati zbog uštede.

"Nije luksuzno, ali vredi zbog onoga što uštedimo. Ne moramo da brinemo kako ćemo svakog meseca pokriti kiriju. Mnogi misle da život u hotelu znači stalno jesti napolju, ali to nije tačno. Ja stalno kuvam. Spremala sam i Dan zahvalnosti i Božić za pola hotela."

Više ne žele veliku kuću

"Želimo da živimo jednostavno, putujemo i uživamo u životu umesto da sav novac ulažemo u veliku kuću. Naša deca su odrasla, više nemamo malu decu i ne smeta nam ovakav način života. Volela bih da imamo malu kuću – više ne želimo veliku, sviđa nam se jednostavnost."

Njihov cilj je jasan – da nastave da štede kako bi jednog dana kupili zemljište i izgradili svoj mali dom, prilagođen novim, jednostavnijim životnim prioritetima.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Prognoza cena stanova i kirija za blisku budućnost