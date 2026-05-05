Džejms Bond je preživeo hladnoratovske spletke, laserske zamke, podvodne baze, svemirske ambicije negativaca, poker partije sa sudbinom sveta i nekoliko generacija glumaca. Ali jednu stvar nije imao jako dugo - veliku modernu video igru koja zaista deluje kao punokrvni 007 projekat.

To bi trebalo da promeni 007 First Light, nova akciono-avanturistička igra koju razvija i izdaje IO Interactive, studio najpoznatiji po serijalu Hitman. Igra izlazi 27. maja 2026. godine za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, dok je verzija za Nintendo Switch 2 pomerena za leto 2026. godine.

Za fanove Bonda, ovo nije samo još jedna licencirana igra. 007 First Light je originalna priča o mladom Džejmsu Bondu, smeštena pre nego što postane agent sa dozvolom za ubistvo. IO Interactive ga predstavlja kao mladog, sposobnog, ali i pomalo nepromišljenog regruta u MI6 trening programu, koji tek treba da zasluži broj 007.

U vremenu kada filmska budućnost Bonda još čeka novog glumca i novi bioskopski početak, gaming će prvi dobiti potpuno novu verziju najpoznatijeg tajnog agenta na svetu.

Kada izlazi 007 First Light i gde će moći da se igra?

007 First Light stiže 27. maja 2026. godine na PS5, Xbox Series X|S i PC. Na PC-ju će igra biti dostupna preko Steama i Epic Games Storea, dok Xbox verzija podržava Xbox Play Anywhere, što znači da digitalna kupovina na Xbox ekosistemu omogućava igranje i na kompatibilnom Windows PC-ju.

Nintendo Switch 2 verzija neće izaći istog dana, već je planirana za leto 2026. godine. To znači da će Bond prvo stići na jače konzole i PC, a zatim i na Nintendovu novu platformu.

Cena zavisi od platforme i regiona. Xbox Store za američko tržište navodi početnu cenu od 69,99 dolara, dok zvanična 007 prodavnica za standardno izdanje u UK navodi 59,99 funti. Legacy Edition, kolekcionarsko izdanje sa Golden Gun replikom, košta 259,99 funti u UK, odnosno 299,99 dolara na PlayStation Directu za američko tržište.

Za naše tržište, crnogorski Games.co.me trenutno navodi preorder cenu od 79,99 evra za pojedina izdanja igre, što je korisna orijentacija za region, ali se cene mogu razlikovati po prodavnici i platformi.

Ko pravi igru i zašto je to važno?

Najveći razlog za optimizam je ime studija. IO Interactive je studio koji stoji iza modernog Hitman serijala, što je gotovo idealan CV za jednu Bond igru. Hitman je godinama gradio reputaciju na infiltraciji, prerušavanju, improvizaciji, elegantnom rešavanju misija i igranju po sopstvenom stilu - a sve su to elementi koji se prirodno uklapaju u svet Džejmsa Bonda.

IO Interactive ne pravi direktnu adaptaciju nekog filma, već potpuno novu, samostalnu priču. Studio igru opisuje kao „narrative action-adventure”, sa misijama na atraktivnim lokacijama, vožnjom, gedžetima, borbom, infiltracijom i mogućnošću da igrač bira pristup - tiho, glasno, kroz dijalog, prevaru ili direktnu akciju.

Drugim rečima, ovo ne deluje kao igra koja samo koristi Bond logo. Deluje kao pokušaj da se Bond prvi put posle mnogo godina prevede u moderni AAA gaming jezik.

O čemu je priča?

007 First Light prati mladog Džejmsa Bonda kao člana MI6 trening programa. Prema opisu igre, Bond je mladi član mornaričke avijacije koji nakon herojskog poteza dobija poziv da se pridruži obnovljenom programu Double 0. Međutim, misija koja je trebalo da zaustavi odbeglog agenta završava se tragedijom, posle čega Bond mora da sarađuje sa mentorom Greenwayem kako bi razotkrio duboku zaveru i sprečio udar u srcu države.

To je važan ugao jer igra ne kreće od već formiranog Bonda. Umesto savršenog agenta koji već ulazi u kadar sa martinijem, skupim odelom i dozvolom za ubistvo, IO Interactive prikazuje Bonda koji tek mora da nauči pravila špijunskog sveta.

Takav pristup je posebno zanimljiv jer Bond filmovi retko prikazuju njegov pravi početak. Casino Royale iz 2006. godine je najbliže tome prišao u filmskom formatu, ali 007 First Light sada ima prostor video igre da taj proces pretvori u gameplay: trening, greške, odluke, misije, pritisak i postepeno građenje identiteta agenta 007.

Šta igrači mogu da očekuju?

Prema zvaničnom opisu, igrači će moći da misije rešavaju na različite načine. IO Interactive posebno ističe izbor pristupa: tiho ili agresivno, pesnicama ili vatrenim oružjem, gedžetima, infiltracijom ili blefiranjem pored čuvara.

To je upravo ono što Bond igra mora da pogodi. Džejms Bond nije samo akcioni heroj koji puca kroz hodnike. On je špijun, manipulator, zavodnik, improvizator i čovek koji se često izvlači zato što je pametniji, drskiji ili bolje pripremljen od protivnika. Ako IO Interactive uspe da Hitman filozofiju slobode spoji sa Bond spektaklom, 007 First Light bi mogao da bude jedna od najzanimljivijih akcionih igara godine.

Već su potvrđene i neke lokacije. Na zvaničnom sajtu se pominju Slovačka, odnosno Grand Carpathian Hotel u Visokim Tatrama, gde Bond odlazi na prvu terensku misiju tokom globalnog šahovskog turnira, kao i Kensington u Engleskoj, gde infiltrira korporativnu gala večeru u poznatom londonskom muzeju.

Od gedžeta su prikazani Q-Watch, telefon, slušalice, upaljač i olovka, što jasno cilja na klasični Bond osećaj - elegantni predmeti koji u pravom trenutku postaju špijunski alat.

Lana Del Rej peva naslovnu numeru

Jedna od najvećih vesti oko igre nije došla iz gameplay trejlera, već iz muzike. Naslovnu numeru First Light peva Lana Del Rej, a pesma je nastala u saradnji sa Davidom Arnoldom, kompozitorom koji je radio muziku za više Bond filmova.

To je ogroman detalj za celu prezentaciju igre. Bond bez uvodne špice i velike naslovne pesme jednostavno nije kompletan Bond. Od Shirley Bassey i Toma Jonesa, preko Adele, Sama Smitha i Billie Eilish, naslovne numere su uvek bile deo identiteta franšize. IO Interactive očigledno želi da 007 First Light tretira kao pravi Bond projekat, a ne samo kao video igru sa poznatom licencom.

Lana Del Rej je prirodan izbor za ovakav svet: melanholična, filmska, dramatična i retro u tonu, sa glasom koji se lako uklapa u estetiku glamura, opasnosti i fatalizma. Za igru koja želi da predstavi novog, mlađeg Bonda, to je pametan način da se zadrži klasičan Bond osećaj, ali u modernijem pakovanju.

Ko glumi Bonda i ko je u ekipi?

Novog Džejmsa Bonda u igri tumači Patrik Gibson, poznat po serijama kao što su Dexter: Original Sin i Shadow and Bone. U glumačkoj postavi su i Lenny Kravitz kao negativac Bawma, Lennie James kao Bondov mentor Greenway, Gemma Chan kao Selina Tan, Priyanga Burford kao M, Alastair Mackenzie kao Q i Kiera Lester kao Moneypenny.

Ovo je još jedan znak da se igra tretira kao veliki narativni projekat. IO Interactive ne pokušava da kopira Daniela Craiga, Piercea Brosnana ili Seana Conneryja, već gradi sopstvenu verziju Bonda. To je važna odluka, jer daje igri slobodu da napravi svoju priču bez pritiska da bude direktan nastavak nekog filma.

Zašto je 007 First Light važan?

Bond igre imaju čudnu istoriju. Sa jedne strane, postoji GoldenEye 007 iz 1997. godine, jedna od najvažnijih konzolnih pucačina svih vremena. Igra je prodala više od osam miliona primeraka na Nintendo 64 i često se navodi kao naslov koji je pokazao da first-person shooter može sjajno da funkcioniše na konzoli, posebno zahvaljujući legendarnom split-screen multiplayeru.

Sa druge strane, posle ere Activisiona i igre 007 Legends iz 2012. godine, Bond je praktično nestao iz velikog gaming prostora. Activisionova licenca za Bond igre završila se početkom 2013. godine, a nakon toga je usledila duga pauza bez velikog novog 007 naslova.

Zato je 007 First Light važan. Ovo je prvi pravi pokušaj da se James Bond vrati kao moderan AAA gaming serijal, i to u trenutku kada industrija sve više traži jake single-player akcione avanture sa prepoznatljivim identitetom. Ako uspe, ovo može da bude početak potpuno nove Bond gaming ere.

Filmski kontekst: Bond ulazi u novu fazu

Džejms Bond je nastao 1953. godine, kada je Ian Fleming objavio roman Casino Royale. Filmska era počela je 1962. godine sa filmom Dr. No, u kom je Sean Connery prvi put igrao Bonda u zvaničnoj Eon filmskoj franšizi. Od tada je Bond postao jedan od najprepoznatljivijih likova u istoriji popularne kulture.

Kroz decenije su ga igrali Šon Koneri, Džordž Lejzenbi, Rodžer Mur, Timoti Dalton, Pirs Brosnan i Danijel Krejg. Svaka era je imala svog Bonda: Connery je postavio osnovu harizme i opasnosti, Moore doneo lakši i duhovitiji ton, Dalton tvrđi i ozbiljniji pristup, Brosnan spoj glamura i akcije devedesetih, dok je Craig doneo najemotivniju i najfizičkiju verziju lika.

Nakon filma No Time to Die iz 2021. godine, franšiza je ušla u veliki prelazni period. Amazon MGM Studios je 2025. godine preuzeo kreativnu kontrolu nad budućnošću James Bond franšize, dok su dugogodišnji producenti Michael G. Wilson i Barbara Broccoli ostali suvlasnici, ali su se povukli iz svakodnevnog vođenja filmskog serijala.

To znači da 007 First Light stiže u posebno zanimljivom trenutku. Dok filmovi traže novog glumca i novi pravac, igra će prva predstaviti potpuno novog Bonda velikoj publici. Zbog toga njen značaj prelazi granice gaminga - ona može da utiče na to kako nova generacija doživljava 007.

Bond kao idealan gaming junak

James Bond je gotovo savršen lik za video igru. Ima jasnu fantaziju moći, prepoznatljiv stil, opasne misije, egzotične lokacije, luksuzne automobile, gedžete, negativce većih od života i prostor za izbor pristupa. Jedna misija može biti tiha infiltracija, druga potera automobilom, treća društvena manipulacija na gala večeri, a četvrta eksplozivna akcija.

To je upravo ono što moderni gaming traži: slobodu, spektakl i osećaj da igrač sam režira scenu. Ako IO Interactive uspe da uhvati balans između Hitman preciznosti i Bond bioskopskog tempa, 007 First Light bi mogao da bude mnogo više od solidne licencirane igre.

Mogao bi da bude novi početak za Bonda - ne samo u igrama, već i u načinu na koji se ova franšiza obraća mlađoj publici.

007 First Light izlazi u godini u kojoj gaming već ima nekoliko velikih naslova, ali Bond ima nešto što malo koji serijal poseduje: višedecenijsku pop-kulturnu težinu. Ovo nije samo igra o špijunu. Ovo je pokušaj da se jedan od najpoznatijih filmskih heroja vrati u gaming na način koji odgovara 2026. godini.

Igrači mogu da očekuju originalnu origin priču, mladog Bonda, MI6, gedžete, infiltraciju, pucnjavu, vožnju, velike lokacije, Lanu Del Rey u uvodnoj numeri i studio koji razume kako se prave elegantne špijunske misije.

Ako IO Interactive pogodi ton, 007 First Light bi mogao da postane za novu generaciju ono što je GoldenEye 007 bio za igrače devedesetih - dokaz da James Bond i video igre mogu da budu savršen spoj.

