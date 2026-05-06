Svet sportskih kvizova često donosi neverovatne obrte, ali malo ko je doživeo takav peh kao takmičarka Džen u britanskoj verziji popularnog šoua "Želite li da postanete milioner?". Iako je pokazala zavidno znanje i stigla do 14. pitanja, koje je vredelo vrtoglavih 578.000 evra, jedna sportska dilema ju je koštala milionskog iznosa.

Pitanje koje je vredelo pola miliona evra

Nakon što je tačno odgovorila na 13 pitanja, Džen se suočila sa zadatkom koji je glasio: "Prema Ginisovoj knjizi rekorda, šta je od navedenog tokom zvanične utakmice ili meča dostiglo brzinu veću od 260 milja (426 km) na sat?". U opticaju su bili sledeći predmeti:

a) teniska loptica,

b) hokejaški pak,

c) loptica za badminton,

d) loptica za stoni tenis.

Kobni rizik i pogrešna procena

Takmičarka nije bila sigurna u odgovor, pa je potražila pomoć prijatelja, pozvavši svog oca. Nažalost, ni on nije mogao da joj pomogne sa sigurnošću. Umesto da odustane i zadrži do tada osvojenu visoku sumu, Džen je odlučila da okuša sreću. Tipovala je na hokejaški pak, što se ispostavilo kao velika greška. Zbog ovog promašaja, studio je napustila sa 74.000 evra, što je značajno manje od uloga koji je bio na stolu.

Istina o najbržoj loptici na svetu

Ispostavilo se da titulu najbržeg sportskog rekvizita nosi loptica za badminton, zvana perjanica. Svetski rekord postavio je Danac Mads Piler Kolding10. januara 2017. godine tokom meča u Bangaloru. Njegov udarac lansirao je perjanicu brzinom od neverovatnih 426 kilometara na sat (264.7 milja na sat).

Kviz Želite li da postanete milioner Foto: Printscreen YouTube

Čak je i Džeremi Klarkson ostao zatečen

Ovaj podatak iznenadio je ne samo takmičarku već i milione gledalaca pored malih ekrana. Jedan od ljubitelja kviza je na društvenoj mreži Iks (X) prokomentarisao kako je bio ubeđen da je hokejaški pak pravi odgovor. Na njegovo iznenađenje, oglasio se i legendarni voditelj emisije, Džeremi Klarkson, koji je kratko priznao: "I ja".

