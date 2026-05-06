Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. maj. Detaljna prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete imati pojačanu energiju i želju da završite sve što ste započeli. Mogući su manji nesporazumi sa kolegama, ali ćete ih brzo prevazići ako ostanete smireni. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti vaš pogled na odnos.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, posebno kada je reč o finansijama. Moguće su nove prilike za zaradu, ali dobro razmislite pre nego što donesete odluku. U emotivnim odnosima osećaćete potrebu za više pažnje i nežnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija vam danas ide od ruke i lako ćete rešavati probleme. Bićete u centru pažnje, što vam prija. U ljubavi su moguća iznenađenja, posebno ako ste otvoreni za nova poznanstva ili iskren razgovor.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete biti osetljiviji nego inače, pa pokušajte da ne donosite važne odluke pod uticajem emocija. Posvetite se sebi i stvarima koje vas smiruju. U ljubavi vas očekuje podrška bliske osobe.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ambicija vas pokreće i spremni ste da preuzmete inicijativu. Ovo je dobar dan za profesionalne korake i dokazivanje. U ljubavi ćete želeti više pažnje, ali pokušajte da i vi pružite isto.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Detalji su vam danas posebno važni i ništa vam neće promaći. Iskoristite to za rešavanje obaveza koje ste odlagali. U emotivnom životu moguća je potreba za iskrenim razgovorom.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tražite balans između obaveza i odmora. Danas ćete imati priliku da ispravite neku nepravdu ili nesporazum. U ljubavi vas očekuje prijatan susret ili poruka koja će vam ulepšati dan.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intenzivne emocije obeležiće vaš dan. Bićete odlučni i fokusirani na svoje ciljeve. U ljubavi su mogući strastveni trenuci, ali i potreba da razjasnite neka pitanja iz prošlosti.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Želja za promenom i avanturom biće naglašena. Ako možete, unesite nešto novo u svoju rutinu. U ljubavi vas očekuje zanimljivo poznanstvo ili produbljivanje odnosa.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i odgovornosti su u prvom planu. Bićete produktivni, ali nemojte zaboraviti da napravite pauzu. U ljubavi vam prija stabilnost, ali partner može tražiti više emocija.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Originalne ideje dolaze do izražaja i mogu vam doneti pohvale. Otvoreni ste za saradnju i nove kontakte. U ljubavi vas očekuju neobični, ali zanimljivi trenuci.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Intuicija vam je danas izuzetno jaka i vodiće vas u pravom smeru. Posvetite se kreativnim aktivnostima ili odmoru. U ljubavi ćete želeti dublju povezanost i razumevanje.